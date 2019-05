USA škodí sobě samým. The Guardian napsal o reakci Huawei na rozhodnutí Spojených států

Americký prezident Donald Trump podepsal výnos o zavedení výjimečného ekonomického stavu. Díky tomu získávají americké úřady možnost zakazovat technologie a služby „zahraničních nepřátel“, které mohou být nepřijatelným rizikem pro národní bezpečnost a mohou se užívat mj. ke kybernetické špionáži a sabotáži, píše The Guardian.

Ve výnosu nebyly sice jmenovány jednotlivé země ani společnosti, byl ale vydán poté, co USA v průběhu několika měsíců vyvíjely nátlak na čínskou společnost Huawei. Toto nařízení odráží znepokojení Washingtonu tím, že dodavatelé z Číny představují „špiónskou hrozbu“ pro americký internet a telekomunikační infrastrukturu.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Merkelová o Huawei: Německo nevyloučí poskytovatele 5G jen proto, že pocházejí z Číny

Podle listu se čínská společnost postavila na odpor americkým úřadům ve svém otevřeném provolání: „Když omezí USA Huawei, nestanou se tím ani bezpečnějšími, ani silnějšími. To jen donutí Ameriku využívat méně kvalitní a dražší alternativní zařízení, což přivede k jejímu zaostávání za ostatními zeměmi… a konec konců ublíží americké společnosti a spotřebitelům.“

Představitelé Huawei přitom oznámili, že jsou ochotni komunikovat s USA, aby zajistili bezpečnost výrobků. Stejnými slovy ujišťovali úřady Velké Británie, které chtějí za pomoci čínské společnosti zařídit v zemi síť 5G, podotýká The Guardian.

Ve svém výnosu se Trump odvolává na Mezinárodní zákon o mimořádných ekonomických pravomocech, který prezidentovi umožňuje regulování obchodu. Na jeho základě má Ministerstvo obchodu USA spolu s jiným rezorty v průběhu 150 dnů připravit plán nezbytných opatření.

Ministerstvo obchodu již oznámilo, že zařadilo na svůj černý seznam několik desítek organizací, včetně Huawei. Těmto společnostem je zakázáno kupovat součástky a technologie od amerických firem bez souhlasu vlády, vysvětluje list.

K tomu všemu dochází na pozadí sporu mezi dvěma největšími světovými ekonomikami. Poté, co obě strany zvýšily cla, dostala se jednání mezi Washingtonem a Pekingem do slepé uličky, což vyvolalo obavy z možné globální obchodní války, zdůrazňuje The Guardian.