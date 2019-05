Erdoğan informoval o možnosti společné výroby S-500 s Ruskem

„Obchod ohledně S-400 již byl uzavřen a dodávky mají být dle smlouvy zahájeny v červenci, možná dokonce dříve. Rusko nám nabídlo velmi dobré podmínky. Následně budeme hovořit také o S-500, včetně jejich společné výroby, stejně jako tomu bylo s S-400,“ prohlásil Erdoğan na setkání s mládeží v Istanbulu, které vysílala televize NTV.

