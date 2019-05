Trump prohlásil, že mu jde pouze o ekonomické invaze

„Vpád může být pouze ekonomický,“ odpověděl na otázku novináře, který ho požádal o komentář k výroku senátora Lindseye Grahama, jenž prohlásil, že si s Trumpem přejí různé invaze.

Trump dodal, že si také nepřeje válku s Íránem a že jediné, oč usiluje ve vztazích s touto zemí, je neposkytnutí možnosti vývoje jaderných zbraní.

Napětí v regionu vyrostlo poté, co američtí diplomaté varovali komerční letecké přepravce před lety v Perském zálivu kvůli tomu, že by jejich letadla mohla být „špatně identifikována“ z důvodu „zvýšených vojenských aktivit a rostoucího politického napětí“.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Pompeo sdělil, co je cílem USA v Íránu

Piloti byli varováni, aby dávali pozor kvůli možnému rušení navigačních prostředků či komunikace.

Americký ministr zahraničních věcí Mike Pompeo zveřejnil ve středu direktivu, podle níž má na americkém velvyslanectví v Bagdádu zůstat jen páteřní personál, ostatní ho mají opustit. To samé se týká i konzulátu v Arbílu. V jižní provincii Basra začali evakuaci personálu společnosti Exxon Mobil, psala média.

Bahrajn, jeden ze států Perského zálivu, na pozadí rostoucího napětí, nařídil všem svým občanům v Iráku a Íránu, aby se vrátili domů.

Možnost konfliktu eskalovala poté, co Bílý dům 5. května rozhodl odeslat do regionu letadlovou loď spolu s dalšími vojenskými jednotkami, aby poslal jasnou „zprávu“ Íránu. Nehledě na to americký prezident přímo informoval amerického ministra obrany Patricka Shanahana, že netouží po válce mezi zeměmi.

Britský časopis The Times dříve napsal, že Trumpa unavuje přílišná militantnost dalšího svého poradce, Johna Boltona. Když ho Donald Trump jmenoval poradcem pro národní bezpečnost, věděl, že John Bolton chce vybombardovat Írán a Severní Koreu, o čemž mluvil ve vysílání Fox News. Měsíc po jeho nástupu do funkce USA odstoupily od jaderné dohody a zavedly tvrdé sankce proti Islámské republice. Minulý týden USA vyslaly do Perského zálivu vojenskou techniku a pohrozily, že tam umístí 120 tisíc vojáků. Ale pak rychle urovnávaly situaci. To byl poslední příklad rozdílů mezi názory prezidenta a jeho poradce pro národní bezpečnost. Po vytvoření podmínek pro konflikt dal Trump jasně najevo, že ve skutečnosti se nechystá rozpoutat válku s Íránem. Podle názoru novin se 70letý poradce shoduje s Trumpem v myšlence „Amerika především“. A podobně jako jeho šéf považuje za zbytečné mezinárodní organizace včetně OSN, kde byl stálým zástupcem USA. Ale umíněnost, s jakou Bolton hájí íránskou kampaň z roku 2003, odporuje vztahu Trumpa ke konfliktům. A dávné výzvy poradce k provedení preventivního útoku na KLDR odporují prezidentově přesvědčení o svých diplomatických schopnostech. V minulém roce se Bolton navíc dostal do konfliktu s Trumpem, který navrhoval odsun amerických vojsk ze Sýrie. Poradce trval na tom, že Američané musí zůstat v blízkovýchodní zemi do té doby, dokud ji neopustí proíránské síly. A tato otázka dosud není vyřešena, upozorňují noviny. V tomto roce Bolton rozhořčil Trumpa neúspěšným povstáním ve Venezuele a radami zaujmout tvrdší stanovisko ohledně Severní Koreji, následkem čehož jeho jednání s Kim Čong-unem v Hanoji nepřineslo žádné výsledky.