List China Daily financovaný státem obvinil USA z pokusu o „kolonizaci globálního byznysu“ s pomocí sankcí proti telekomunikačnímu gigantu Huawei a dalším čínským společnostem, informuje The Telegraph.

© REUTERS / Charles Platiau Čína pohrozila, že odpoví Spojeným státům, pokud Huawei zapíšou na černou listinu

Noviny uvádějí, že útoky USA na výrobce kamerových systémů Hikvision mají za cíl upozornit na „vysoký morální základ“ země a prosazovat politický kurs Washingtonu. Mluvčí čínského MZV Liu Kang poukázal na pokrytectví amerických politiků, kteří „vymýšlejí pohádky na základě subjektivních předpokladů a snaží se oklamat americký lid“.

The Telegraph píše, že aktivisté požádali USA o zavedení sankcí v reakci na utlačování příslušníků muslimských menšin, jež obývají hlavně severozápad ČLR. V tomto regionu se široce používají technologie video monitoringu a přes jeden milion lidí je v nápravných zařízeních.

Podle informace The New York Times se může Hikvision dostat do černého seznamu, což vážně omezí její spolupráci s americkými firmami. Před týdnem byl vyhlášen zákaz prodeje počítačových čipů a dalších výrobků společnosti Huawei, která se dostala do tohoto seznamu kvůli blízkosti k čínské vládě. Washington uveřejnil varování, že tato společnost může být přinucena sledovat uživatele. Mluvčí Huawei tato obvinění nejednou popřel.

© AP Photo / Ng Han Guan Zakladatel Huawei oznámil, že USA podceňují sílu společnosti

Kromě toho, jak píše britský list, Microsoft zakázal Huawei používání svého softwaru a odstranil počítače této firmy ze svého on-line obchodu, čímž připravil zákazníky o možnost nákupu. Minulý týden ale dostal čínský výrobce 90denní odložení sankcí, což umožní Google, internetovým providerům a dalším společnostem pracovat s Huawei za účelem přístupu zařízení k síti.

List připomněl, že Trumpova vláda zvýšila tarify na čínské zboží v hodnotě 200 miliard dolarů na 25 %, a plánuje rozšíření cel na zbývající import ve výši 300 miliard dolarů ročně. Peking zase zavedl zvýšená cla na americkou produkci ve výši 110 miliard dolarů ročně a je připraven k dalším opatřením s cílem ochrany národních zájmů.