Nová obchodní válka si může vyžádat další oběť v USA

Společnost Mountain Pass Materials vyváží do Číny polotovary obsahující kovy vzácných zemin. V Číně se z nich následkem zpracování stává neodym, cer, lanthan, europium a další prvky, které jsou použity v magnetech, elektromobilech, smartphonech, mnoha průmyslových komponentech a elektronice. Značná část těchto vzácných kovů získaných z americké suroviny se vydávala zpět do USA. Čínská cla jako odpověď na tarifní válku USA zvýší konkurenceschopnost analogických rudných koncentrátů a to znamená, že dodávky polotovarů z USA na čínský trh budou nerentabilní. S vědomím si důsledků prolomení technologického řetězce, který během posledních let fungoval dobře, společnost Mountain Pass Materials oznámila, že do konce roku 2020 zahájí vlastní zpracování. Jaké další finanční prostředky bude vyžadovat nový projekt, se neuvádí.

Partnerem společnosti Mountain Pass Materials v Číně je společnost Shenghe Resources Holding z Čcheng-tu, která je výrobcem prvků vzácných zemin. Její akcie jsou kótovány na Šanghajské burze. Čínský partner vlastní asi 10 procent akcií Mountain Pass, poskytuje jí technické poradenství a je hlavním distributorem produkce Mountain Pass v Číně.

V podmínkách obchodní války rostou v USA obavy, že Čína, která obsadila 80-90 procent světového trhu s kovy vzácných zemin, může využít svého postavení ke snížení exportu této produkce do USA. Jako o jedné z alternativ k čínskému importu uvažuje americká strana o možnosti samostatné výroby prvků vzácných zemin z rudy. Nedávná transakce texaské společnosti Blue Line Mining s malajsijskou společností Lynas měla částečně snížit rizika spojená s obchodní válkou s Čínou pro americký trh se vzácnými zeminami.

Zároveň ekologové a malajsijská veřejnost v posledních měsících značně zesílili protesty v souvislosti s porušováním ekologických požadavků při výrobě kovů vzácných zemin. Malajsijská strana pohrozila, že zruší australské těžební společnosti Lynas Corporation licenci na provozování podniku v průmyslové oblasti Gebeng, tři hodiny jízdy od města Kuala Lumpur.

V případě výpadku tohoto důležitého technologického článku bude ohroženo i partnerství s Blue Line Mining. Očekávání odvetných kroků na jednání USA ze strany Číny zvyšuje nervozitu jak na americkém, tak i na globálním trhu.

Chen Xiaoqinová, odbornice z Čínské lidové univerzity, uvedla v písemném interview pro Sputnik, že kdyby Američané dokázali najít alternativu k nákupu vzácných kovů v Číně, dávno by to udělali: „Předpokládám, že v současné době Čína nebude přijímat omezující opatření spojené se snížením vývozu kovů vzácných zemin nebo dokonce zcela zastavovat jejich vývoz. Jelikož Spojené státy skutečně potřebují naše kovy vzácných zemin a taková potřeba roste, nebudeme uvažovat o variantě úplného omezení exportu. Pokud bude vývoz vzácných prvků zcela zastaven, definitivně se pohádáme s USA. Kromě toho, pokud to teď uděláme a oni potom přijmou ještě tvrdší opatření, už nebudeme mít zbraň k odvetnému úderu. Můžeme využít kovy vzácných zemin jako eso během jednání s USA. Dokáží USA najít náhradu čínských kovů vzácných zemin? To vůbec není jisté. Myslím, že kdyby USA mohly najít zdroje alternativních dodávek, dávno by to udělaly.“

Najít alternativu k současným výrobním článkům vzácných prvků je dost složité pro obě strany, uvedl v interview pro Sputnik odborník z Ruského ústavu strategických výzkumů Michail Běljajev: „Čína samozřejmě hledá odpovědi na obchodní válku USA, snaží se hájit své zájmy, ale má i ztráty. Ačkoliv Čína už prohlásila, že byla na takovou válku připravena, že má alternativní cesty působení na americkou stranu. Čína se rychle adaptuje ke změně situace, dostatečně rychle a operativně na to reaguje. Kovy vzácných zemin je však taková oblast, v níž je silné vzájemné spojení, je vzájemná zainteresovanost čínského a amerického byznysu. Strany narazí na nutnost seriózní a finančně nákladné restrukturalizace práce tohoto odvětví, což je může přimět k uzavření dohody.“

Odborník se domnívá, že bude možné hovořit o dalším kole obchodní války mezi USA a Čínou v případě, pokud se neshody skutečně dotknou kovů vzácných zemin. Dříve se spory USA, Japonska a EU s Čínou v oblasti obchodu s kovy vzácných zemin řešily v rámci WTO. Trumpova vláda značně poškodila autoritu této struktury, proto bude možné stěží počítat s efektivitou a účinností jejího stanoviska v případě, kdy bude muset zasáhnout do obchodní války mezi USA a Čínou v segmentu kovů vzácných zemin.