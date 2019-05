Expert: Když bude reakce Číny tvrdší, Američanům mohou přestat létat rakety

Čína v reakci na to může použít nejrůznější opatření, míní expert Andrej Masalovič. Jsou to personální sankce, omezení přístupu USA k čínským vzácným kovům, odmítnutí dalších strategických dodávek. Samotná žaloba sleduje jiné cíle, než vyhrát soud, míní expert: „Je jasné, že se žádný americký soud nepostaví na stranu čínské společnosti. Nicméně to bude další argument svědčící o tom, že dnes neexistuje nezaujatost a spravedlivé řešení mezinárodních problémů. Jsou potřebné nové nástroje, stávající jsou zastaralé, negativní roli v tom sehrála Trumpova protičínská politika.

Tato žaloba nebude poslední akce Huawei. Společnost, a vůbec Čína , podnikne další protiopatření vůči americkým sankcím. Americké rakety mohou přestat létat bez čínských součástek. Čína ukázala, že hodlá klást vážný odpor v této obchodní válce. A její úder může být ničivější než to, co dělají Američané.

Bez ohledu na to, dokáže-li Huawei vyhrát soud, má velký význam, poněvadž jde fakticky o válku za spravedlnost. V rozhovoru pro Sputnik to řekl expert z Ústavu mezinárodních vztahů čínské Lidové univerzity Wang Yiwei: „Chování USA nemá nic společného s tržními principy a mezinárodními pravidly. Nezávisle na tom, dokáže-li Huawei vyhrát tento soud nebo ne, je to velmi závažný případ, protože pro Huawei je to válka za spravedlnost. USA je velmoc hegemon, která používá své národní zdroje k potlačení soukromého podnikání v Číně, což je ve skutečnosti nerozvážné.“

„USA obviňují Čínu z toho, že nedodržuje tržní pravidla, jenže skutečnost je taková, že zasahují do trhu, do soudnictví a do mezinárodních pravidel. Proto ukáže soud mezi Huawei a americkou vládou světu, kdo ve skutečnosti ničí prioritu zákona, tržní principy, globální odvětvové řetězce, řetězce tvorby cen, dodávek. Jiné společnosti, a nejen čínské, se mohou rovněž dostat do podobné situace. USA podnikly riskantní strategické dobrodružství, je to fakticky právní, diplomatická a psychologická válka. S pomocí takových případů jako je žaloba Huawei, získávají čínské společnosti zkušenosti z odporu,“ domnívá se odborník.

Čínská strana zastává obvykle pružný postoj, dokud nejsou poškozeny její hlavní zájmy. Když na Čínu vyvíjejí nátlak, mění se v ocelový prut, který se již nedá ohnout, míní Masalovič. Dnes dosáhla Čína právě tohoto bodu. Přitom ale chce ukázat ostatním, že Amerika je stárnoucí primadona, která již nedostane hlavní role, ale Čína se uchází o úlohu světového lídra. Čína všude ukazuje, že nehodlá ustoupit. Budoucnost sítí 5G má ve vlastních rukou, poněvadž Huawei předčí v této oblasti každého konkurenta o takové čtyři roky. A USA se to velice nezamlouvá, poznamenal ruský expert.