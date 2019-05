Může Čína státní dluhopisy USA využít jako nástroje nátlaku?

Bývalý poradce kanceláře obchodního zastupitelství USA a odborník pro mezinárodní obchod Claude Barfield vysvětlil, jaké následky to může pro obě strany mít, rozhodne-li se Čína využít státní závazky USA jako nástroje nátlaku v obchodní válce.

I přesto, že Čína často popírá plány prodeje státních závazků USA, odborníci a představitelé předních masmédií tento scénář periodicky posuzují. Nakolik je možný podle vašeho názoru podobný vývoj událostí v podmínkách nynějších obchodních válek?

Claude Barfield: Občas se traduje, že to zasadí těžkou ránu Spojeným státům, že prodej všech těchto státních obligací způsobí jistý chaos a změní hodnotu obligací, je ale třeba pamatovat na několik věcí. Zaprvé tím Číňané také utrpí – konec konců, kam tyto peníze dají? Budou odmítat to, co bylo bezpečnou investicí. Státní obligace USA jsou dost bezpečné, co s tím hodlají dělat? Takže Číňané a celý ostatní svět narazí přinejmenším na krátkodobý výpadek. Jsou také jiné země, které investují do státních obligací USA, takže si myslím, že v konečném důsledku tím Spojené státy utrpí, zasazená rána nebude ale smrtelná.

Když k tomu dojde, jak to ovlivní stav státních závazků USA a světové finanční trhy vcelku?

Jak už jsem řekl, myslím si, že dojde nesporně k počátečnímu výpadku. Domnívám se však, že státní obligace USA jsou silné, je hodně těch, kdo jsou ochotni do nich investovat, a proto si myslím, že ten výpadek bude krátkodobý. Může být sice prudký, alespoň v počáteční etapě, když se to stane nečekaně, ale nemyslím si, že bude pro ekonomiku Spojených států ničivý. Myslím si, že mnohastranné instituce, jako je Světová banka a MMF, budou nesporně dělat všechno nezbytné pro stabilizaci světové ekonomiky nebo světových trhů.

Které země mohou být zainteresovány na zachování části amerického dluhu v nejbližší budoucnosti?

Země, které ho drží. Nemohu říci přesně, ale může to být vyspělá země, může to být kterákoli evropská země; když jste rozvojovou zemí a chcete investovat své peníze do bezpečných cenných papírů, pak jsou americké cenné papíry i nadále jedněmi z nejbezpečnějších ve světě,

V průběhu předvolební kampaně roku 2016 Donald Trump prohlásil, že vyřeší problém státního dluhu během dvou prezidentských funkčních období. Avšak za dobu jeho prezidentství se státní dluh zvýšil o více než 2 triliony dolarů. Jaká je vaše předpověď vývoje situace kolem státního dluhu USA? Splní Trump svůj slib?

Dluh bude samozřejmě růst i nadále vzhledem k tomu, že utrácíme víc, než dostáváme, v zemi je vidět značné snížení daní. Můžeme posuzovat kladné stránky snížení daní, to ale bude mít nesporně záporný účinek na státní pokladnu. Trumpovo vychloubání v roce 2016 bylo fakticky lží, snad věděl, že to je lež, bylo to ale součástí kampaně.

Trump rovněž prohlásil, že zvýšení dovozního cla Washingtonu umožní snížení dluhů. Jak ve skutečnosti ovlivňují cla úroveň státního dluhu USA?

Z hlediska samotného dluhu je to jen maličká částečka. Kromě toho neříká nic o tom, že cla sice přinášejí do země prostředky, tyto prostředky ale přicházejí nikoli od Číňanů, Evropanů nebo od někoho jiného, ale od amerických daňových poplatníků. Proto jsou cla v podstatě daní pro jednotlivé americké podniky a daňové poplatníky, což má podle mého záporný vliv na jejich plány a disponibilní příjmy. Chcete-li si koupit hračku nebo kus nábytku z Číny a nemáte moc peněz, zvýší-li se přitom cena o 10 až 15 procent, bude to pro vás dost vážný problém, i když možná méně vážný pro zámožné lidi nebo podniky; bude to ale mít záporný vliv na ekonomiku Spojených států.

Čína zavedla nedávno nová cla na dovoz z USA. Odvetou začaly USA vytlačovat Huawei z trhu chytrých telefonů a nutit takové společnosti, jako je Google, k tomu, aby zastavily spolupráci s čínskou korporací. Jaká může být reakce Spojených států v případě, když prodá Čína státní obligace? Jak to může ovlivnit čínskou ekonomiku?

Myslím si, že Číňané musí být opatrní, protože to uškodí jejich vlastní ekonomice: kampak uloží peníze? Budou také vystaveni krátkodobému zápornému vlivu na světové hospodářství a na světovou finanční ekonomiku. Takže když něco podobného udělají, uškodí sobě samým.

Právě proto se o tom v čínské vládě málo diskutuje; uvažovali o tom mnozí analytici, čínská vláda ale nikdy nedala najevo, že o něčem podobném uvažuje nebo hodlá uvažovat.

Jak se bude podle vašeho názoru vyvíjet obchodní válka mezi USA a Čínou v nejbližší budoucnosti?

To je těžké pochopit. Myslím si, že to, co nyní vidíme, (poukazuje na to), že tato válka se bude pravděpodobně rozšiřovat. Byla naděje na to, že na schůzce G20 by mohli dospět k nějakému řešení, nemyslím si ale, že někdo doufá, že je to možné už teď.

Myslím si rovněž, že tento konflikt se jenom rozšíří. Trump zrušil některá cla a může přistoupit na zavedení obrovského množství cel, může zavádět cla postupně a zvyšovat ta, která už jsou. Uvidíme, co bude dál, teď ale nevidím konec této konfrontace.

Budou moci USA a Čína podle vás dosáhnout konsenzu v průběhu summitu G20?

Nemyslím si, že tato možnost existuje. Všechno je sice možné, je to ale málo pravděpodobné. Nejsou žádné náznaky toho, že Američané nebo Číňané čekají na summit G20, který už brzy začne. Měli by jednat už teď, to ale nedělají; takže si myslím, že možnost udělat něco pro dosažení konsenzu byla promarněna.