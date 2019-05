Odpověď je tu. Čína vytvoří černý seznam zahraničních struktur, které blokují čínské společnosti

„Podle platných zákonů vytvoří Čína seznam nespolehlivých subjektů, na něhož budou zapsány zahraniční společnosti, organizace a fyzické osoby, které nedodržují tržní zásady a kulturu plnění smluvních závazků, blokují čínské společnosti s nekomerčními cíli a vážně podkopávají jejich zákonné zájmy,“ uvádí se v prohlášení, které rozšířila čínská média.

Podotýká se, že konkrétní opatření budou oznámeny později.

List The Financial Times dříve oznámil, že společnost Huawei svým pracovníkům nařídila, aby zastavili porady s americkými partnery a také vypověděla do vlasti Američany poté, co Ministerstvo obchodu USA zařadilo v polovině května Huawei na černý seznam.

Jak nedávno v rozhovoru pro list oznámil hlavní vývojář strategie Huawei Dang Wenshuan, všichni američtí občané, kteří pracovali v oblasti výzkumů a projektování v hlavních sídlech Huawei, byli vypovězeni do USA před čtrnácti dny. Přitom zprávu o zařazení společnosti na černý seznam dostali Číňané v průběhu porady, která byla okamžitě zastavena, a všechny americké občany poprosili, aby si vzali své počítače a opustili prostory Huawei.

Válka USA proti čínským společnostem

Dříve Trump podepsal výnos, který vyhlašuje zavedení výjimečného ekonomického stavu kvůli hrozbám ve sféře informačních technologií. Ve výnosu nejsou uvedeny země a společnosti, ale údajně je to namířeno proti Číně a společnostem Huawei a ZTE. Ve Washingtonu oznámili, že budou bránit použití zařízení Huawei během vývoje sítí nové generace 5G v USA a dalších zemích. Americká strana se domnívá, že čínské technologie mohou být použité pro špionáž a krádež informací.

Později se objevily informace, že společnost Google ruší obchodní spolupráci s Huawei. Pro čínského technologického giganta bude například omezen přístup k technologiím a softwarům americké korporace. Majitelé chytrých telefonů čínské společnosti nebudou získávat aktualizace operačního systému Android a nebudou moci používat aplikace jako Google Play a Gmail. Ale představitelé Google později prohlásili, že Google Play Protect bude nadále fungovat u těch, kteří si již koupili produkty Huawei.

Kromě Huawei americká vláda zaútočila na společnost Hikvision, výrobce pozorovacích systémů, prý kvůli porušení práv národní menšiny Ujgurů v Číně. Společnost může být umístěná na černou listinu, aby zastavila byznys v USA.

Čína, která chce, aby ji Spojené státy vnímaly jako rovnoprávného partnera, mnohokrát kritizovala americkou protekcionistickou obchodní politiku a žalovala USA u Světové obchodní organizace.