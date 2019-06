Jediná italská firma vlastnící důl v Rusku: Investovali jsme 150 milionů dolarů a investujeme ještě více

Činnost Coeclerici má bohaté dějiny v Rusku, společnost spolupracovala jak s SSSR, tak s Ruskem. Co bylo klíčové v dosažení úspěchů v RF?

Clerici: Naše společnost má 120 let dlouhé zkušenosti práce se surovinami a rozvíjíme je dál. Začali jsme spolupracovat s Ruskem již před 60 lety, jako agent s výhradním právem na suroviny (prodej ruského uhlí a kovů) na italském a dalších trzích. V historii naší společnosti v Rusku bych vyzdvihl dvě závažné etapy: investice do prohloubení dna v přístavu města Murmansku v roce 1998, což nám vyneslo strategickou pozici na našem trhu, a také koupě uhelného dolu na Sibiři.

Coeclerici je jediná italská společnost, která vlastní uhelný důl v Rusku. V čem spočívají její investice?

Za deset posledních let jsme investovali 150 milionů dolarů a hodláme investovat dalších 80 milionů v nejbližších pěti letech. Kupujeme hlavně zařízení, nejen italské, ale také japonské a ruské, investujeme rovněž do infrastruktury, abychom mohli dopravit uhlí do murmanského přístavu. Naše největší dnešní investice činí 30 milionů dolarů. Je to výstavba zařízení na výplach, abychom mohli použít vytěžené uhlí také v hutnictví, nejen jako surovinu.

Další odvětví vaší činnosti v Rusku je strojírenství, jaké vyhlídky máte na ruském trhu, který je tradičně otevřen italským technologiím, po nákupu balíku akcií společnosti IMS Technologies (skupina společností na výrobu balení z papíru, plastu a hliníku)?

Pokud jde o toto odvětví, zvažujeme možnost výstavby továrny na výrobu zařízení pro těžební průmysl v Petrohradu. S ohledem na velké kapacity IMS Technologies a naši znalost terénu pro nás může být ruský trh zvlášť zajímavým a slibným.

Spolu s dalšími představiteli italského byznysu hodláte přednést projev na zasedání věnovaném Itálii v rámci PMEF 2019. Jaké jsou vaše pozice na jednáních s ruskými partnery?

Je to pro nás třetí účast na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru, jsme tu takoví nováčci. Je to velmi významné místo pro rozvoj rusko-italské ekonomické spolupráce, pro naši společnost, pro nové kontakty, které napomohou ještě plodnější spolupráci.

V letošním roce se na fóru očekává předseda ČLR Si Ťin-pching. Váš důl se nachází v bezprostřední blízkosti Číny, Kazachstánu a Mongolska. Jak byste zhodnotil z hlediska vaší privilegované pozice, a to nejen ze zeměpisného hlediska, rostoucí spolupráci Ruska s Čínou?

Máme rozsáhlou spolupráci s Čínou, avšak pro naše suroviny stanovili z nejasných důvodů vyšší dovozní clo ve srovnání s jinými výrobci. Bylo by dobré, kdyby díky účasti v Petrohradském fóru dokázaly naše státy přijít ke shodě v otázce zrušení tohoto čínského cla na ruské uhlí.