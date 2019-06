V USA může vzniknout obrovská obranná korporace

V případě jejich spojení se nová společnost stane jedním z největších podniků letecko-kosmického a obranného průmyslu na světovém trhu a postaví se do jedné řady s takovými kolosy jako Airbus, Boeing a Lockheed Martin.

Podle Financial Times bude mít možná dohoda také dalekosáhlé dopady i přímo na americký obranný průmysl, ve kterém během posledních dvou desetiletí dominuje pětka hlavních dodavatelů – už zmíněné Lockheed Martin a Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics a sám Raytheon.

V současné době podrobnosti o možné dohodě nejsou známé, ale podrobnější informace mohou být oznámeny v nejbližší době. Odhadovaný příjem korporace může dosáhnout více než 70 miliard dolarů ročně a její hodnota může být až 166 miliard dolarů.