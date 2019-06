Proč dohoda ruské společnosti MTS a čínského podniku Huawei vylekala USA

Perspektivní krok

Dohoda o vývoji technologií 5G v Rusku mezi společností Huawei a jedním z největších ruských mobilních operátorů MTS byla podepsána v minulém týdnu, a to v předvečer Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Slavnostní ceremoniál se konal v Kremlu za účasti nejvyšších představitelů obou států Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga.

Ruská společnost oznámila, že během pěti let plánuje investovat do telekomunikačních sítí páté generace přes 20 miliard rublů. MTS a vedení města Moskvy podepsaly dohodu o zavedení 5G v ruské metropoli, která v nejbližších měsících předpokládá testování této technologie. Komerční síť má být dle plánů uvedena do provozu v roce 2022.

„USA se pokoušejí přesvědčit své spojence o tom, že Huawei představuje nesmírnou hrozbu pro bezpečnost. Rusko však Číňanům svěřilo vývoj bezdrátové technologie příští generace,“ konstatoval list The New York Times.

Washington zakázal americkým firmám používat zařízení Huawei a obvinil společnost z technické špionáže a shromažďování tajných informací v různých zemích světa. To se stalo jednou z hlavních příčin vyostření americko-čínských vztahů a vedlo to také ke zmaření jednání o nové obchodní dohodě mezi oběma zeměmi.

Na nátlak Bílého domu odmítly přední americké IT společnosti, ku příkladu Google, Microsoft, Intel, ARM, Qualcomm a Broadcom, dodávat programové zabezpečení, technologie a zařízení čínskému telekomunikačnímu gigantovi. Danou společnost se přitom pokoušejí vytlačit také z evropského telekomunikačního trhu. Washington v březnu pohrozil Velké Británii a Německu, že sníží sdílení zpravodajských informací, a to v případě, že země dovolí Číňanům zavést ve svých zemích systém mobilního spojení páté generace.

Dostali, co chtěli

Huawei je nyní na třetí příčce v globálním seznamu výrobců chytrých telefonů, a to po jihokorejském Samsungu a americkém Applu. Americká administrativa navíc nejednou uznala, že čínská společnost ohrožuje jejich vedoucí pozici v boji o vytvoření mobilních technologií budoucnosti.

Jak podotýká CNN, dohoda Ruska a Číny tyto obavy jen posiluje. Umožní totiž oběma zemím pokrok v internetových technologiích.

„Zákaz Huawei může zpomalit zavedení sítí 5G v zemi, a proto Americe hrozí, že bude zaostávat za Čínou. A dokonce i Rusko, které se obyčejně nepovažuje za lídra v oblasti vysokých technologií, může vyrazit kupředu,“ varuje CNN.

Již v únoru bývalý poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost James John promluvil o zaostávání za Číňany v oblasti 5G. A vedoucí postavení je v této oblasti velmi důležité: superrychlý mobilní internet 5G totiž zajistí revoluci v digitální ekonomice.

Rozdělení internetu

V USA se obávají ale i další hrozby, kterou vytváří spolupráce Huawei s MTS. Tedy vzniku „železné opony“ na internetu. V podstatě jde o rozdělení světové sítě na několik národních.

„Spolu s Čínou se stále více zemí staví proti zásadě otevřeného internetu. Vlády tvrdě hájí hranice vlastních internetových sítí, což nutí zahraniční konkurenty k lokálnímu uchování údajů a poskytování přístupu bezpečnostním orgánům,“ poukazuje CNN.

O budoucím rozdělení internetu mluvil v minulém roce také bývalý generální ředitel Google Eric Schmidt. Podle jeho názoru bude v konečném důsledku „internet vedený Čínou a nečínský internet v čele s Amerikou“.

Tato tendence se vyvíjela po dlouhou dobu díky Pekingu, který ochotně exportoval technologie a odborníky, aby pomohl partnerům ve vytvoření vlastních přísně kontrolovaných internetových sítí. Avšak, jak upřesňuje CNN, tím, že prováděl agresivní kampaň proti Číně, Íránu a Rusku, Washington značně zesílil tendenci k rozdělení internetu. A teď se zdá perspektiva formování různých národních norem a pravidel regulování počítačových sítí stále reálnější. V důsledku toho internet, na jaký jsme zvyklí, přestane existovat.

