Trump uvažuje o uvalení sankcí na Nord Stream 2

„Chráníme Německo před Ruskem, zatímco Rusko získává miliardy a miliardy dolarů,“ cituje Trumpa agentura Reuters.

Není to poprvé, co Trump kritizuje stavbu plynovodu Nord Stream 2, který bude přepravovat plyn po dnu Baltského moře do Německa a dále do střední Evropy. Podle amerického prezidenta Nord Stream 2 z Německa vytvoří rukojmího Ruska, pokud se stanou špatné věci.

Spojené státy místo toho chtějí, aby evropští spojenci kupovali americký zkapalněný plyn (LNG). Ten je však pro tuto chvíli dražší než ten ruský.

Projekt má na starosti společnost Nord Stream 2 AG, jejímž jediným akcionářem je Gazprom. Evropští partneři jako Shell, OMV, Engie, Uniper a Wintershall se zavázali k financování plynovodu Nord Stream 2 z 50 %.

Proti ruskému plynovodu kromě USA vystupují Ukrajina, která kvůli tomu přijde o část svého tranzitu, spolu s Polskem a zeměmi Pobaltí. Povolení na výstavbu plynovodu ve svých vodách nevydalo Dánsko. To projekt, který má být podle plánů být dokončen do konce letošního roku, zdržuje a Gazprom bude možná muset zvolit alternativní trasu.

Bývalý německý kancléře Gerhard Schröder, který dnes stojí v čele společnosti Nord Stream 2 AG, v pátek prohlásil, že za dánskou pozici může americký tlak.

„Nord Stream 2 je projekt, který může být spuštěn na konci tohoto roku. Je tu ale jeden problém. Tím je zjevně politika Dánska. Je to spojené s americkým tlakem (na Dánsko, pozn. red.) a Ukrajinou poznamenal Schröder.

Současná německá vláda plynovod Nord Stream 2 podporuje a tvrdí, že se jedná čistě o komerční projekt. Podporu vyslovil i český prezident Miloš Zeman, podle kterého je tento plynovod pro Českou republiku výhodný.

„Vůbec nevidím důvod, proč by se velký bratr za oceánem měl vyjadřovat k tomu, zda tento plynovod má nebo nemá sloužit svému účelu,“ řekl Zeman 28. května na Žofínském fóru.

Americký ministr energetiky Rick Perry v květnu řekl, že v nepříliš vzdálené budoucnosti bude vypracován zákon o sankcích, který postihne společnosti podílející se na budování kontroverzního plynovodu. Dnes ve středu Perry novinářům sdělil, že USA spolu s Polskem podepsaly několik memorand, které zahrnují velké rozšíření stávajících dohod o nákupu amerického LNG.

V roce 2022 skončí dlouhodobé dohody s Gazpromem na dodávky plynu do Polska. Loni polská státní společnost PGNiG podepsala dvě smlouvy na nákup LNG z USA.