Když jsou sankce ku prospěchu aneb jak čínská společnost Huawei bojuje o nezávislost na USA

Už v květnu, jak uvádí Global Times, Huawei zaregistrovala v Číně obchodní značku Hongmeng – tak se bude nazývat operační systém na domácím trhu. Kromě toho společnost podala žádost o registraci obchodní značky OAK OS na Úřad pro duševní vlastnictví Evropské unie (EUIPO). V současné době je žádost projednávána.

Skutečnost, že Huawei minimálně od roku 2012 pracuje na vytvoření vlastního operačního systému pro počítače a mobilní zařízení, se stala známou poté, co společnost Google po rozhodnutí Ministerstva obchodu USA zařadit Huawei na černou listinu oznámila, že ukončila spolupráci s čínskou společností. Především po uplynutí 90denní „výhodné lhůty“ pro nové smartphony Huawei nebudou k dispozici aktualizace operačního systému Android a služeb Google, takové jako Gmail, Google Play atd. Druhý největší dodavatel smartphonů na světě, který v roce 2018 dodal spotřebitelům 206 milionů kusů svých výrobků, by tak mohl čelit vážnému poklesu poptávky, zejména na světových trzích, kde uživatelé systému Android a IOS tvoří podíl více než 90 %.

Není jisté, že v Huawei mohli předvídat tak vážnou eskalaci obchodních rozporů mezi ČLR a USA, ale chápali nebezpečí nadměrné závislosti na americké technologii. To je důvod, proč ve stavu nejpřísnějšího utajení, jak píše South China morning post, byl už před 7 lety zahájen vývoj vlastního operačního systému, do něhož byly investovány miliardy jüanů. Plán úřadů USA zničit čínského telekomunikačního giganta prostým zablokováním jeho přístupu k americkým technologiím se proto stěží podaří. Navíc, jak píše FT s odkazem na anonymní zdroje, společnost Google se obrátila na Trumpovu kancelář se žádostí o vyškrtnutí Huawei z černé listiny. V Google se domnívají, že právě izolace Huawei může ohrozit bezpečnost USA. V americké společnosti zdůrazňují, že čínský operační systém, který se může objevit ve smartphonech místo Androidu, bude mnohem méně chráněn a bude vystaven hackerským útokům, což znamená, že integrita dat uživatelů je ohrožena. Ve skutečnosti má Google i další důvody, řekl Sputniku Zhou Rong, odborník z finančního institutu Chongyang při Čínské lidové univerzitě.

„Trumpova kancelář a Ministerstvo obchodu USA zařadily Huawei do seznamu společností spadajících pod vývozní kontrolu a zakázali Huawei nakupovat technologie a komponenty od amerických dodavatelů. USA doufají, že tak udrží svůj monopol v IT oblasti, ale toto stanovisko je značně krátkozraké.

Za prvé ještě před Google někteří úředníci Bílého domu také psali Kongresu USA a vyzývali, aby byl zrušen zákaz státním strukturám kupovat zařízení Huawei. Důvod je jednoduchý: obávali se, že americké společnosti nedokáží splnit zakázku na nahrazení zařízení čínské společnosti, nemluvě už o tom, že jejich produkce bude podstatně dražší. Nahrazení technického produktu je složitý a nákladný proces, který bude vyžadovat mnoho složitých postupů. Za těchto okolností budou americké společnosti, které používají zařízení Huawei, vystaveny značným finančním nákladům. A to bude mít dopad na celý proces zadávání veřejných zakázek ve Spojených státech.

Kromě toho se čínské výrobky stávají stále více inovativními. Skupina Google pochopila, že i když Huawei nedodají nezbytné technologie, čínská společnost bude schopna je vyvíjet sama. Nyní některé americké high-tech společnosti mohou ještě stále samy kontrolovat stupeň technologického rozvoje Huawei. Pokud však bude Rubikon překročen, čínská společnost nebude mít jinou možnost než spoléhat na svou vlastní sílu. To bude inspirovat kvalifikované zaměstnance společnosti k plnému využití jejich vědeckého a technického potenciálu. A pak Spojené státy nejen nebudou schopny ovládat Huawei, ale také některé americké technologie nemusí být tak pokročilé, Huawei je může předběhnout. Takže z pohledu společnosti Google nechat Huawei jít si svou cestou je ještě větší riziko. A konečně, čím budou pokročilejší vlastní technologie Huawei, tím větší technologickou hrozbu může představovat čínská společnost pro národní bezpečnost USA, jak se domnívají někteří Američané. Samozřejmě je to omyl, ale můžeme říci, že Google má vliv na výzkum a vývoj Huawei. A pokud čínská společnost dokáže v budoucnu rozvíjet své vlastní technologie bez jakýchkoliv omezení, bude schopna vytvářet pokročilejší produkty. A to bude znamenat, jak se domnívají ve Spojených státech, novou a větší výzvu pro národní bezpečnost. Huawei navíc zajišťuje efektivitu pro Google. Společnost dlouhodobě poskytuje Huawei své produkty, je to velký zákazník, což samozřejmě ovlivňuje výsledky činnosti samotné společnosti Google.

Obecně lze říci, že žádost Google má tři důvody. Za prvé, v případě zákazu Huawei budou americké společnosti vystaveny velkým finančním nákladům. Za druhé, protože Huawei bude schopna rychleji předhonit Spojené státy v technologickém rozvoji a pak to bude větší hrozba pro technologickou hegemonii USA. A za třetí, společnost Google nemusí dosáhnout cílových ročních ukazatelů výkonnosti. Zpočátku mohou americké sankce vůči Huawei poškodit společnost. Budeme však i nadále zkoumat nové trhy. Budeme mít nové nápady. “

Vzhledem k tomu, že Huawei je globální společnost, není tak snadné ji vytlačit z globálního trhu. Pravděpodobnějším scénářem je ztráta velkého zákazníka v její osobě a přinutit společnost hledat jiné dodavatele. Nedávno ruský internetový portál The Bell s odkazem na dva zdroje uveřejnil, že ruský podnikatel Grigorij Berjozkin, který vlastní vývojáře ruského mobilního operačního systému Aurora, údajně vedl jednání s hlavním výkonným ředitelem Huawei Guo Pingem (郭平) o instalaci na smartphony Huawei ruského operačního systému.

V Huawei odmítli komentovat Sputniku tyto informace. Jak uvedl The Bell, výhodou ruského operačního systému je to, že je založen na linuxovém jádru a zároveň podporuje aplikace proAndroid.

Konkurenceschopnost operačních systémů je skutečně do značné míry určena jejich slučitelností s aplikacemi. Pokusy rozbít duopoly Android a IOS již byly několikrát provedeny Microsoft se svým operačním systémem Windows a Samsung s OS Tizen.

Nicméně mnoho aplikací pro Android a IOS nefungovalo na těchto systémech a vývojáři aplikací odmítli psát jednotlivé kódy pro nové operační systémy, jejichž podíl na trhu v počáteční fázi byl přirozeně zanedbatelný. Proto se žádný z těchto projektů neujal - ukázalo se, že není vhodné používat alternativní operační systémy.

Úspěch operačního systému Huawei, jak řekl čínský expert Zhou Rong v rozhovoru pro Sputnik, nemusí přijít okamžitě. Vše bude záležet na tom, jak pohodlný bude tento systém pro uživatele. Zatímco na domácím čínském trhu prakticky nelze pochybovat o úspěchu - místní vývojáři samozřejmě udělají své aplikace kompatibilní s novým OS, v dobývání světových trhů se budou muset snažit. Huawei má ale skutečnou šanci ukázat světu svůj technologický potenciál a dělat to, co nemohl ani Microsoft ani Samsung.