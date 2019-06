Čínská společnost vyrábí součástky pro americkou stíhačku F-35! Trapný „objev“ vyhrocuje hysterii se „špionáží Huawei“

Poté, co bylo zjištěno, že čínská společnost vyrábí plošné spoje pro americkou stíhačku F-35, britské ministerstvo obrany trvá na tom, že se není čeho obávat. Média a politici to ale vidí jinak.

Exception PCB, Číňany vlastněná společnost se sídlem v anglickém Gloucestershire, vyrábí plošné spoje, které kontrolují motory, osvětlení, palivo a navigační systémy letounu F-35. Tento stroj je nejdražším zbraňovým systémem, který byl kdy vyroben.

Zatímco britské ministerstvo obrany trvá na tom, že se jedná o prověřeného dodavatele pro oblast obrany, který nepředstavuje „žádné riziko“, měsíce hysterie okolo údajné čínské špionáže se odrazily na stavu britské společnosti. Britská média a politici jsou nyní rozrušeni kvůli tomuto „šokujícímu odhalení“.

„Byli jsme totálně a naprosto naivní ohledně role Číny a až nyní se lidé začínají probouzet,“ řekl bývalý ministr obrany Gerald Howarth novinám Telegraph, kde vyjádřil znepokojení kvůli čínské účasti na tajném obranném programu.

„Já myslím, že to bere dech,“ řekl poslanec Bob Seely pro SkyNews. „Není to otázka, zdali je to špatné. Je to otázka: Jak moc je to špatné?“ dodal.

Společnost Exception PCB byla v roce 2013 koupena společností Shenzhen Fastprint. Vlastnictví ze strany Číny nebylo nikdy skrýváno. Kromě stíhačky F-35 společnost rovněž pracovala na stíhačce Eurofighter Typhoon, vrtulníku Apache a dalších citlivých programech. Ředitel společnosti pro SkyNews prohlásil, že existují „jasné firewally“, které dělí společnost od jejích čínských vlastníků, kromě toho také dodal, že firma dodává jen čisté plošné spoje, žádné další elektronické informace. Výrobce letounu Lockheed Martin ale nevypadá tak jistě, prohlásil, že „jako všechny komponenty F-35“ jsou plošné spoje „opakovaně kontrolovány v každé fázi výroby“.

„Exception PCB nevidí ani nemá přístup k žádným citlivým programům a existuje omezené až žádné riziko spojené s jejich minimální rolí v programu,“ prohlásila společnost Lockheed Martin s tím, že má k dispozici alternativní dodavatele, „kdyby Exception PCB byla v budoucnosti označena za neschválený zdroj“.

Americká stíhačka F-35 je letoun páté generace. Na rozdíl od svých předchůdců, amerických letounů čtvrté generace F-16, F-18 a F-15 si má tento nový stroj poradit i s nejnovějšími letouny potenciálního protivníka. Za hlavního protivníka tohoto letounu jsou považovány letouny ruské výroby a protivzdušné systémy S-300 a S-400. V této souvislosti vznikají třenice mezi partnery NATO, kteří se účastní projektu F-35. Turecko, které rovněž má v úmyslu si tyto stroje pořídit, v nedávné době uzavřelo kontrakt na dodávku ruských protivzdušných systémů S-400. Spojené státy v této souvislosti Turecku vyhrožují, že pokud nakoupí od ruské strany S-400, nebudou jim prodány nové stíhačky F-35.

F-35 je dlouhodobě kritizována kvůli její ceně a neustálým problémům s vývinem a výrobou. Před několika dny o zájmu o nákup stíhaček F-35 ale nehledě na cenu a neustálé technické problémy hovořilo i Polsko. To vyjádřilo zájem o několik desítek strojů tohoto typu.