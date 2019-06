Do konce roku 2019 bude do Německa dodán první kubík zemního plynu plynovodem Nord Stream 2

Nord Stream 2 je z 60 % postaven, do konce tohoto roku bude do Německa dodán první krychlový metr plynu. USA a některé členské země EU však odsuzují evropské společnosti za účast ve výstavbě ruského plynovodu a zesílení vlivu Moskvy na Evropu, píše německý portál ZDF.

Portál podotýká, že strategie Spojených států spočívá v dosahování politických cílů za pomoci ekonomických prostředků. Například ve snaze o oslabení konkurenta – Ruska – se používá americký plyn. Přitom velký ruský koncern Gazprom je na tom mnohem lépe. Kurz jeho akcií roste a příjmy také. Všechno ale záleží na jednom projektu – Nord Stream 2.

Roční schůze akcionářů Gazpromu 28. června 2019 se účastnil i hrdý šéf tohoto podniku.

„V roce 2018 jsme dokázali zvýšit svůj podíl na evropském trhu o 36,8 %. To je nový rekord,“ řekl šéf Gazpromu Alexej Miller.

Hlavním zákazníkem je Německo, které nakupuje téměř 60 miliard kubíků. Plynovod po dně Baltského moře Nord Stream 2 má být pokračováním úspěšného rozvoje. Trasa dodávek je ale i nadále sporným projektem.

USA vyhrožují sankcemi společnostem, které se jeho výstavby účastní. Siemens, Uniper, Wintershall a rakouská OMV jsou pranýřovány. Také některé státy EU vystupují proti tomuto projektu. Jejich důvod spočívá v tom, že závislost na ruském plynu bude příliš velká. Ukrajina jako hlavní tranzitní země se obává, že ztratí příjmy. V Nord Stream 2 AG vyzývají ke klidu.

„V minulém roce činil tranzit plynu přes Ukrajinu přes 90 miliard krychlových metrů. Nord Stream 2 bude moci dodávat maximálně 55 miliard kubíků. To znamená, že Nord Stream 2 Ukrajinu nenahradí. Bude i nadále hrát svou roli,“ uvedl oficiální mluvčí Nord Stream 2 AG Jens Müiller.

Práce na výstavbě Nord Stream 2 pokračují. Plynovod je hotov už z 60 %. Do konce roku u Greiswaldu bude do německého plynovodního systému dodán první kubík.

12. června americký prezident Donald Trump řekl, že prodej zkapalněného zemního plynu z USA do Evropské unie bude nejlepším způsobem, jak bojovat proti rostoucímu vlivu Ruska v energetickém sektoru. Podle jeho slov bojem proti projektu americká strana chrání Německo před Ruskem.

Nord Stream 2 by měl vést pod Baltským mořem a spojovat Rusko a Německo. Projekt by měl být dokončen do konce roku 2019, ale vzhledem ke stanovisku Dánska, které považuje plynovod za ohrožení své státnosti, je možná úprava termínu.