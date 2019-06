EU a Vietnam podepsaly dohodu o volném obchodu

„Evropská komise (EK) a vláda Vietnamské socialistické republiky vítají podepsání dohody o volném obchodu a dohody o ochraně investic, které se uskutečnilo v neděli 30. června 2019 v Hanoji... Budou podporovat další hospodářský rozvoj a posilovat obchodní a investiční vazby mezi Vietnamem a Evropskou unií, čímž prohloubí naši spolupráci a posílí naše dlouhodobé vztahy,“ stojí ve zprávě.

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem stanoví téměř úplné (99 %) odstranění cel mezi nimi, přičemž 65 % vývozních cel z Evropské unie do Vietnamu bude zrušeno, jakmile dohoda vstoupí v platnost, a zbytek se bude rušit postupně během 10 let. Pokud jde o vietnamský vývoz do EU, 71 % cel zmizí po vstupu tohoto dokumentu v platnost a zbytek - po dobu 7 let.

Vietnam je druhým největším obchodním partnerem EU ve Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) po Singapuru s objemem obchodu na úrovni téměř 50 miliard eur ročně. Mezi hlavní zboží, které Vietnam vyváží do EU, patří předně telekomunikační zařízení, oděvy a potraviny, dováží z EU především takové výrobky, jako jsou dopravní prostředky a zemědělské produkty.

Regionální ekonomické partnerství

Členy ASEAN je deset zemí: Thajsko, Brunej, Malajsie, Singapur, Indonésie, Kambodža, Laos, Myanmar, Filipíny a Vietnam.

V prohlášení přijatém na posledním summitu ASEAN bylo uvedeno, že sdružení bude i nadále hrát hlavní roli při vytváření komplexního Regionálního ekonomického partnerství (RCEP), největší zóny volného obchodu na světě. Podle thajského premiéra generála Prayut Chan-o-cha účastníci summitu podpořili návrh ukončit proces vyjednávání o vytvoření RCEP v průběhu tohoto roku, neboť dohoda o hospodářském partnerství pomůže ASEAN vyrovnat se s nestabilitou v regionu, především s napětím v obchodní sféře, které se objevilo mezi významnými obchodními partnery ASEANu.

Partnery ASEAN v RCEP jsou Čína, Japonsko, Jižní Korea, Indie, Austrálie a Nový Zéland. V případě podepsání dohody vznikne největší zóna volného obchodu na světě, která bude zahrnovat téměř polovinu světové ekonomiky.