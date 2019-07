Největší německá banka propustí okolo 18 tisíc pracovníků. Němci bankrotují, nebo se připravují na krizi?

Noviny Wall Street Journal dříve informovaly s odkazem na zdroje, že Deutsche Bank zvažuje možnost propuštění od 15 do 20 tisíc pracovníků po celém světě. To znamená, že o práci by mohl přijít až každý šestý zaměstnanec banky. Noviny Financial Times zmiňovaly, rovněž s odkazem na zdroje, že banka se chystá provést změnu struktury kvůli krizové situaci. To může vést ke ztrátě až 5 miliard euro. Plán restrukturalizace má vést ke snížení počtu pracovních míst o 20 tisíc.

„Činnosti na restrukturalizaci budou obsahovat snížení počtu pracovníků přibližně o 18 tisíc lidí… do počtu přibližně 74 tisíc lidí k roku 2022,“ stojí ve zprávě.

Také se zmiňuje, že banka plánuje snížit náklady o 6 miliard euro do hranice 17 miliard v roce 2022. Pomocí plánu změn chce banka snížit poměr výdajů a příjmů do hranice 70 procent.

„Tato fundamentální transformace je správnou reakcí na velké změny a výzvy ve finančním průmyslu. Deutsche Bank prošla přes složitou periodu v minulém desetiletí, ale s touto novou strategií máme důvody, abychom hleděli do budoucnosti s jistotou a optimismem,“ prohlásil Paul Achleitner, předseda dozorčí rady Deutsche Bank.

Podle množství aktiv je Deutsche Bank největší bankou v Německu. Byla založena v roce 1870.