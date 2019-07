Spojeným státům hrozí default. Je to vážné?

Odborníci varovali před možným zářijovým defaultem USA. Co to znamená, ve vysílání rozhlasu Sputnik vysvětlil odborník Jurij Rogulev.

USA mohou na default narazit už na začátku září kvůli příliš nízkým daňovým příjmům, oznámila agentura Bloomberg s odvoláním na zprávu Politického centra Bipartisan (BPC).

Analytici zdůrazňují, že USA mohou překročit hranici státního dluhu už na začátku září, nepřijme-li Kongres rozhodnutí o jejím zvýšení. Odborníci přitom dříve předpovídali, že USA překročí tuto hranici až v říjnu nebo listopadu 2019.

Příčinou jsou příliš nízké daňové příjmy, které se zvýšily o pouhá tři procenta ve srovnání s minulým rokem místo dříve předpokládaných šesti procent.

Šéf ruské rozvědky Sergej Naryškin se ve středu vyjádřil k otázce postavení dolaru ve světové ekonomice.https://t.co/H4OAp9bGyX pic.twitter.com/dj0WacCaDa — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 20 июня 2019 г.

​Podotýká se kromě toho, že dolní sněmovna amerického parlamentu odchází 26. července na dovolenou, otázka zvýšení hranice státního dluhu však nebyla dosud nastolena. Ředitel Rooseveltova fondu pro výzkum USA MSU Jirij Rogulev v rozhovoru pro Sputnik vysvětlil, co to znamená.

„Musíme chápat, že jde o technický default, není to tedy reálný ekonomický krach. Peníze, které si půjčuje vláda na zaplacení svých výdajů, když jde o deficitní financování, může vláda využívat jen na základě rozhodnutí Kongresu. Kongres stanoví hranici této půjčky, kterou vláda nesmí překročit. To se periodicky přešetřuje. To je předvídatelný krok, protože (prezident USA Donald) Trump začal tím, že značně snížil daně, a to má za následek snížení rozpočtových příjmů. Chtěl bych však upozornit na to, že USA i nadále utrácejí peníze za snižování příjmů a podporují tím vysoké tempo růstu, nejde tedy o reálný default,“ soudí Jurij Rogulev.

Putin: Je třeba změnit světovou funkci dolaru, je instrumentem útlaku https://t.co/YBXkSvtkmp pic.twitter.com/EQGNao6Mst — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 7 июня 2019 г.

​Na začátku roku 2019 přesáhl státní dluh USA poprvé v dějinách hranici 22 bilionů dolarů. Ve finančním roce 2018 se zvýšil rozpočtový schodek USA o 17 procent a dosáhl 779 miliard dolarů. Předpokládá se, že do roku 2020 přesáhne jeden bilion dolarů. Státní dluh přitom nejspíše zachová tendenci k urychlení růstu, protože výdaje vlády se nijak nekontrolují.