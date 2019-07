Nastává doba „téměř bezplatného“ LNG. Bude trvat dlouho?

V důsledku toho dokonce i Gazprom, i když větší část jeho příjmů připadá na kontrakty spojené s cenou ropy, měl ve druhém čtvrtletí mnohem menší zisk.

Položíme si však otázku: co je to vlastně přebytek LNG na trhu? Dá se to vykládat různě. Jsou přinejmenším dvě úrovně tohoto přebytku.

V mírné variantě jde o to, že nabídka o tolik převyšuje poptávku, že cena, která se v důsledku toho utvoří, nekryje dlouhodobé náklady pro většinu výrobců. Přitom „zbytečný“ plyn ani nemusí být. Naopak, při nízkých cenách plynu poptávka po něm roste – plynem se například nahrazuje uhlí v generaci, v průmyslu a v topení. Proto jsou i nyní všechny závody na zkapalnění plynu plně vytíženy a LNG se vyrábí ve stále větších objemech.

Ceny ale nemohou klesat donekonečna. V jistém okamžiku se závody zastaví, protože kotace LNG už nekryjí ani krátkodobé, běžné náklady (nejnázornějším příkladem je situace, kdy se globální ceny LNG téměř srovnávají s domácími cenami plynu v USA). To je druhá úroveň přebytku a té jsme zatím nedosáhli. Ale i když jí dosáhneme, pak se takřka „jenom dotkneme“ této úrovně, protože je zde přirozená podpora ceny: zastavení výroby LNG snižuje automaticky nabídku na trhu.

Světovou bilanci LNG (a tedy i cen) však ovlivňuje také export potrubního plynu z Ruska, protože evropská poptávka se skládá ze součtu potrubního plynu a LNG. Objemy ruského exportu do EU (200 miliard kubíků ročně) jsou srovnatelné s globálním obchodem s LNG (430 miliard kubíků v přepočtu na plyn).

Prodej Gazpromu do Evropy se snížil v prvním pololetí o šest procent. Nicméně společnost i nadále exportuje do Evropy dostatečné množství plynu a zvyšuje prodej prostřednictvím vlastní elektronické obchodní platformy. Exportní taktika ruského monopolu je „neutrální“ a skládá se nyní pravděpodobně z několika činitelů: přání zachovat si loňské rekordy a aktivní naplnění plynojemů včetně evropských před jednáními s Naftogazem. Nejsou žádná omezení kvůli zachování ceny. Není zřejmě ani snaha prodávat plyn za jakoukoliv cenu (aby se zastavily americké závody na výrobu LNG). Gazprom se prakticky vyhnul cenové válce a nezopakoval chyby OPEC z roku 2015 v ropné sféře.

Nová výstavba však stejně začíná, a to jak v USA, tak i v celém světě. Jen v letošním roce byla v USA přijata investiční rozhodnutí o dvou závodech (Golden Pass LNG a šestá linka Sabine Pass LNG). Kromě toho byla bez investování zahájena výstavba prvků závodu Calcasieu Pass. Celková kapacita těchto tří podniků činí 30 milionů tun ročně.

Bylo také přijato investiční rozhodnutí o závodu v Mosambiku – 13 milionů tun ročně. Je velmi pravděpodobné, že budou přijata také rozhodnutí o ruském Arktik SPG 2 – téměř 20 milionů tun, o nových katarských závodech a o dalších několika závodech v USA. Seznam najdete v tomto příspěvku. Jak je vidět, souhrnná kapacita těchto projektů činí 231 milionů tun ročně s ohledem na závody, které se už staví. Nejsou žádné záruky toho, že všechny projekty budou realizovány, nejsou to ale fantastické seznamy závodů na výrobu LNG v USA na stovky milionů tun, které byly populární před několika lety.

Očekává se, že v letošním roce budou přijata investiční rozhodnutí o nových závodech na téměř 100 milionů tun (kromě již přijatých a Arktik SPG 2 jsou možné závody v Kataru a v jiných regionech). Celkem je na potenciálním seznamu, opakujeme, 231 milionů tun, a to na pozadí celkového objemu trhu v minulém roce 320 milionů tun! Trh LNG bude samozřejmě rychle růst, aby však byla za pět let poptávka po celém tomto novém (zatím ale potenciálním) objemu, musí být roční tempo růstu označeno dvoumístným číslem. A přece se ještě dostavují závody z předchozí vlny, které zajistí v nejbližším roce přírůstek nabídky.

Až donedávna se vysvětlovala aktivita ve výstavbě na pozadí nízkých cen zcela jednoduše: kvůli nedostatku nových kapacit v posledních třech letech nás čekal v roce 2023 nedostatek nabídky. Avšak nyní, poté, co bylo přijato dost rozhodnutí a bude brzy přijato ještě několik, trh se dost rychle vyváží a žádný nedostatek nebude. Nové závody vytvoří novou nabídku.

Proč se tak stává, proč všichni najednou chtějí zahájit výrobu dokonce před hrozbou nového přebytku, i když vidí, co dělá s cenami přebytek plynu už teď?

Za prvé, plynu je ve světě opravdu hodně. Účastníci trhu chtějí zpeněžit zásoby z obav, že za několik desetiletí obnovitelné zdroje sníží poptávku.

A to hlavní jsou vlastní náklady. Dokáže-li výrobce výhodně prodávat LNG, proč by nepostavil závod? Avšak pro dlouhodobé projekty s velkými kapitálovými náklady (jakými jsou všechny závody na výrobu LNG) záleží vlastní náklady ve značné míře na projektované ceně kapitálu nebo na návratnosti investic. Proměnlivost těchto ukazatelů může znatelně změnit vlastní náklady.

Je třeba zvláště vytýčit aktivitu na americkém trhu LNG – i když v současné době je tamní výroba stabilně ztrátová. Značný přínos ke zvýšení objemů LNG může být i tam, nehledě na to, že čínská cla na americký zkapalněný plyn nedovolují jeho přímé dodávky do Číny, což snižuje zájem odběratelů.

Proč bychom neměli odepisovat americký LNG?

Za prvé, očekává se přece růst globálních cen. Za druhé, už nyní se daří v nových projektech snižovat cenu zkapalnění asi 1,5krát. Za třetí, to hlavní je cena plynu ke zkapalnění. Někteří účastníci trhu se už neorientují na burzovní kotace v USA a hledají si plyn za docela jiné ceny.

Za čtvrté, je třeba brát v úvahu zvláštnosti finančního trhu v USA, které jsme viděli v sektoru břidlicové ropy. Přebytek peněžní nabídky umožňuje najít financování dokonce i pro riskantní projekty. A co bude dál, to už pro nás není tak důležité, i když je to důležité pro americké investory.

V každém případě v novém investičním cyklu nejsou vyloučeny ztrátové výroby v jednotlivých regionech světa. V předchozím cyklu to byly téměř všechny australské závody na výrobu LNG – začínaly se stavět za ceny ropy „kolem 100 USD“, plus překročení rozpočtu a dlouhotrvající stavba. Nejsou žádné důvody k domněnce, že v novém cyklu podobná dobrodružství nebudou. Ta ale zaručeně vytvoří zvýšenou nabídku na trhu, i když ke své škodě.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce