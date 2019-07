„Tohle mě štve.“ Babiš se postavil proti zadlužení země

Podle dříve zveřejněné zprávy Ministerstva financí státní dluh České republiky v prvním pololetí stoupl o 90,6 miliardy na 1,713 bilionu korun. Zadlužování veřejných rozpočtů plyne podle analytiků z toho, že jejich rostoucí příjmy, zejména ve formě daní a sociálních odvodů, nejsou s to plně pokrýt rostoucí výdaje.

„Příznivé je, že navzdory zápornému saldu veřejných rozpočtů se daří snižovat celkový veřejný dluh v poměru k. Veřejný dluh sice meziročně narostl, ale hrubý domácí produkt ještě výrazněji, takže výsledkem je pokles ukazatele veřejného dluhu v poměru k HDP z úrovně 35,79 procenta, platné v loňském prvním čtvrtletí, na úroveň nynější, 33,99 procenta. <…> Více než stomiliardový nárůst veřejného dluhu v období od letošního ledna do letošního března je však varovný. Zvláště s přihlédnutím k tomu, že tuzemská ekonomika zpomaluje,“ komentuje situaci pro portál Parlamentní Listy hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Tato zpráva se stala dalším důvodem pro vyjádření nespokojenosti s vládou v sociálních sítích.

Státní dluh v pololetí vzrostl o 90 miliardhttps://t.co/52drSDsBEu pic.twitter.com/7hqqwISCxv — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) July 19, 2019

Babiš: máme státní dluh pod kontrolou

Premiér Andrej Babiš věnoval danému tématu samostatný odstavec ve svém týdenním prohlášení, protože, jak napsal, ho to „osobně štve“.

„Pořád z nejrůznějších stran slyším, že prý zadlužujeme zemi v době hospodářského růstu. Říká to pravicová opozice, ale i spousta médií. Fakt by mě zajímalo, jak na to přišli. Tvrdá čísla totiž mluví jasně: Za Babiše se dluh snižuje,“ uvedl premiér.

Poznamenal, že kritici neberou v úvahu, že v době jeho předchůdce „státní dluh neustále rostl a vystřelil až na 41,1 procenta HDP v roce 2013“. Dále Babiš zdůrazňuje, že po jeho nástupu na Ministerstvo financí v roce 2014 tenhle nárůst zastavili a drží státní dluh pod kontrolou.

„Podíl státního dluhu na HDP jsme rok od roku snižovali, a to až na loňských 30,6 procenta. Až takhle nízko státní dluh od roku 2009 vůbec nebyl. A absolutní čísla? Státní dluh za stejné období KLESL zhruba o 61 miliard,“ dodal k tomu premiér.

Premiér ujistil, že ministryně financí Alena Schillerová v umořování dluhu úspěšně pokračuje.

„Jen během loňska se jí podařilo snížit podíl na HDP z 32,2 procenta právě na 30,6 procenta. A do konce roku 2019 by podle jejích propočtů měl státní dluh dál klesnout na 29,8 procenta. To znamená, že v porovnání s rokem 2013 dojde k poklesu o krásných 11,3 procentního bodu,“ sdělil premiér.

Politik také připomněl, že Česko patří k nejmíň zadluženým zemím Evropy. A to jde nejen o státní dluh, ale také o snižování dluhu celého veřejného sektoru, který se skládá nejen z dluhu státu, ale i krajů a obcí. „Tento veřejný dluh loni dosáhl 32,7 procenta HDP. Líp než my skočily už jen dvě země EU,“ podotkl Babiš.

Vysoké uznání Česka mezinárodními ratingovými agentury

Dále premiér uvedl, že tuto statistiku potvrzuje uznání České republiky prestižními ratingovými agentury. Před několika dny Fitch Ratings potvrdila České republice výborné ratingové hodnocení AA- se stabilním výhledem pro dlouhodobé závazky v domácí i zahraničních měnách a očekává, že Česká republika bude nadále pokračovat ve zdravé fiskální a. Stejný rating dnes potvrdila také agentura European Rating Agency („ERA“).

„Stabilitu české ekonomiky podtrhuje bankovní sektor, který agentura Fitch hodnotí jako stabilní. Zároveň však dodává, že budoucí ratingové hodnocení bude záviset také na udržení kurzu zdravých veřejných financí. ERA hodnotí českou ekonomiku jako vysoce konkurenceschopnou, což se podle její zprávy projevuje solidním tempem růstu HDP a velmi nízkou nezaměstnaností. Vláda podle ní využívá současné dobré časy ke snižování zadlužení a posílení odolnosti veřejných financí, které hodnotí jako zdravé,“ je uvedeno v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Perspektivní dynamika růstu

Ohledně půjčování má Babiš také pozitivní názor.

„V prvním pololetí letošního roku jsme prodali dluhopisy v hodnotě 18,8 miliardy korun za záporný úrok. Zjednodušeně řečeno to znamená, že investoři platí našemu státu za to, že mu půjčili peníze. Za to musím Aleně Schillerové upřímně pogratulovat,“ napsal.

Situace ve sféře územní samosprávy Babiš také povazuje za „skvělou“.

„Ministerstvo financí spočítalo, že z 6254 českých obcí a měst jich 3590 hospodaří úplně bez dluhů. A jako celek pak obce i kraje hospodařily v loňském roce dokonce s přebytkem. Pomohly tomu hlavně vyšší příjmy, a to zejména z daní. Obce totiž podle klíče nazvaného RUD, neboli Rozpočtového určení daní, získávají podíl na tom, co stát vybere na daních. A pokud se státu vybírat daně daří, profitují z toho samozřejmě i samosprávy,“ uzavřel celou věc český premiér.