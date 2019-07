Ekonomika: zvítězí stříbro nad kýženým zlatem?

Pro investory nastal vhodný okamžik, aby investovali své prostředky do stříbra. Sputnik položil odborníkovi pro drahé kovy Dimitriji Spekovi z Mnichova otázku, co to konkrétně znamená pro investory. „Stříbro se stává nyní lákavějším“, odpověděl.

„Mezera pro zlato je pro investory velkou příležitostí,“ napsal před několika dny list Die Welt. Protože ceny zlata rostly v posledních letech rychleji, než ceny stříbra, je v tom podle tvrzení listu velký potenciál pro investory.

Profesionální investoři a soukromí vkladatelé se shodují v názoru, že „všichni investoři sázejí na senzační návrat bílého kovu – stříbra.“ Sputnik se zeptal odborníka pro drahé kovy Dimitrije Speka z Mnichova, co to vlastně znamená.

„Ceny zlata jsou v daném okamžiku nad tzv. „rezistenční hladinou“, která se zformovala v roce 2014 a činí přibližně 1360 USD za unci,“ vysvětlil Spek. „To znamená, že z hlediska technického nemají ceny zlata horní hranici růstu. To je velmi kladné znamení, když prorazí investiční nástroj mnohaletou rezistenční hladinu.“

Pozadí pro stříbro

„A ceny stříbra jsou i nadále na úrovni roku 2016,“ konkretizuje odborník.

„Musíte vědět, že stříbro roste v procentním poměru více, když jsme na nejvyšší úrovni kurzu. Tedy když jde skutečně nahoru – ale nikoli dříve.“

Příčina toho je ve výrobě: „Zásoby pozemního zlata jsou velké a činí 190 tisíc tun za roční výroby asi 3 tisíce tun. Pozemní zásoby stříbra jsou podstatně menší. Takže je zcela normální, že ceny stříbra zaostávají. Přitom doslova v posledních dnech se ceny značně zvýšily, a považuji to za dobrý znak.“

Od poloviny července se ceny stříbra podstatně zvýšily a činily 24. července 14,86 eura za unci.

Odborník: „Stříbro může překonat zlato“

Odborník na zlato a finance Spek důkladně prozkoumal poměr cen zlata a stříbra v posledních dnech.

„Podíváme-li se na to v dlouhodobé perspektivě, uvidíme, že za posledních 100 let ceny stříbra ve srovnání s cenami zlata dosáhly nynější úrovně pouze třikrát, a to na začátku 1940 let, na konci 1980 let a nyní. V současné době je stříbro ve srovnání se zlatem mimořádně levné. Pravděpodobnost toho, že stříbro překoná zlato, je dost velká.“ Podle jeho slov, dokonce když se ceny zlata proti očekávání znovu prudce sníží, „stříbro se samozřejmě také zlevní, ale ne tak prudce“. Stříbro má „velmi dobrý poměr rizika k short sale“.

Odborníkovy rady investorům

„Doporučuji v každém případě kupovat fyzické zlato a stříbro,“ zdůraznil analytik.

„Nastal velmi vhodný okamžik pro nákup. Je v každém případě vhodný k nákupu fyzických drahých kovů, protože pak je bude možné snadno prodat, a rozdíl mezi kupní a prodejní cenou je dost malý. To se týká i stříbra. Doporučil bych věnovat pozor stříbrným mincím, na něž byla uložena daň z rozdílu kupní a prodejní ceny, protože je u nich nejmenší daň z přidané hodnoty“.

Stříbrné akcie jako opce?

Při nákupu stříbra za účelem investování je třeba podle slov odborníka věnovat pozornost některým detailům. „Na vzestupném trendu budou zisky podstatně větší, než v samotných cenách stříbra. Ukazují to názorně ceny akcií společnosti First Majestic Silver, které se v minulém týdnu zdražily o 28 procent. Kurz akcií tak přesáhl cenu zlata čtyřnásobně. Investoři však musejí chápat, že jakmile vzestupní trend skončí a začne menší korigování, akcie také ztratí na ceně.“

Prokázaly to v poslední době například akcie mexicko-britské společnosti Fresnillo, největšího světového výrobce stříbra. Podle slov Dimitrije Speka její cenné papíry „byly spolu s ukazateli výroby v druhém čtvrtletí znatelně nižší, než se očekávalo“. Na rozdíl od akcií většiny jiných výrobců stříbra se cena akcií Fresnilla během týdne nezvýšila, ale naopak se snížila o 13 %.

„Zde vidíme jasně, že dokonce za stále rostoucích cen stříbra je třeba si dobře rozmyslet, na jaké akcie v tomto sektoru se dá sázet“.

V každém případě doporučuje odborník nekupovat akcie společností vyrábějících stříbro, ale fyzický kov. Podle jeho slov trh drahých kovů trpí v poslední době spekulacemi, které provokují také rozdíly cen akcií. Vždyť drahé kovy – stříbro a zlato – jsou skutečně cenné právě v jejich fyzické podobě. A vlastnění pouhých cenných papírů může být podle Speka pro investory nevýnosné.