Polský odborník: Evropa bude usilovat o napojení na Nord Stream 2

Dánsko i nadále nedává povolení k výstavbě plynovodu Nord Stream 2 ve svých územních vodách, a v souvislosti s tím nebude možná tento projekt ukončen do konce roku 2019. Znamená to, že Rusko bude muset Kyjev uprošovat, aby povolil tranzit ruského plynu přes ukrajinské území?

Projekt v hodnotě 9,5 miliardy eur, který zabezpečí dodávky ruského paliva do Německa, už dostal nezbytná povolení ode všech baltských států, přes jejichž územní vody plynovod povede, za výjimkou Dánska. Rusko už mnoho měsíců čeká na rozhodnutí Dánské energetické agentury ohledně dvou navrhovaných tras, což zpochybňuje možnost ukončení výstavby v naplánovaném termínu. Dánské království nedává vůbec žádnou odpověď: ani kladnou, ani zápornou.

The Financial Times píše, že jakékoli zdržení výstavby plynovodu by bylo další ránou zasazenou tomuto projektu. List připomíná, že ukončení práce naplánované na konec tohoto roku se časově shoduje s vypršením dohody ruského Gazpromu s Ukrajinou o tranzitu plynu přes její území. Znamená to, že Rusko se tak dostává do patové situace a bude muset „snažně prosit Ukrajinu, aby dala povolení k tranzitu“? Jaké mohou být následky pro dodavatele a příjemce ruského plynu v případě, když Dánsko bude i nadále mlčet? Na tyto otázky Sputniku odpověděl ředitel moskevského Ústavu pro národní energetiku Sergej Pravosudov.

„Dokonce když bude Severní proud 2 uveden do provozu do konce tohoto roku, nebude moci ihned fungovat naplno. Nepředpokládalo se to ani teoreticky. Protože současně s uložením potrubí po mořském dně se pracuje na vytvoření kontinentální infrastruktury a plynovodní sítě pro další přepravu plynu ze Severního proudu 2. Německé společnosti staví plynovod Eugal ke středoevropskému plynovému hubu v okolí Baumgartenu v Rakousku. A na území Česka se staví plynovod Capacity4Gas s uvedením do provozu ve dvou etapách v letech 2019 a 2021. Nové plynovody nikdy nefungují naplno. Je třeba dvou nebo tří let na to, aby si uživatelé zvykli na novou trasu. Stejná situace s vytvořením plynovodního systému na souši vzniká i s Tureckým proudem“, řekl Sergej Pravosudov.

Spolubesedník Sputniku je toho názoru, že kontrakt na tranzit plynu přes území Ukrajiny bude třeba nesporně uzavřít. Otázka je, na jaký objem, na jaký termín a, což je zásadně důležité, jaký bude tarif na tranzit. Ukrajina chce, aby to byl kontrakt na 10 let s objemem tranzitu 60 miliard kubíků a s maximálním tarifem – vyšším, než je nyní.

Podle slov Pravosudova si vedení Gazpromu myslí, že cena tranzitu přes Ukrajinu je už nyní vyšší, než na všech alternativních trasách: „Co se týče termínu kontraktu, ta nejjednodušší varianta je prodloužit již platnou smlouvu o jeden rok, a pak rozhodovat o možných změnách. Potřebujeme kompromis. Doufám, že bude ho dosaženo“, řekl Sergej Pravosudov.

Článek listu The Financial Times okomentoval také bývalý náměstek ministra průmyslu Polska Jerzy Markowski.

„V Evropě jsou lidé, kteří velmi rádi dopalují Rusko a projevují v tom jakousi divnou urputnost, a to ani ne politickou, ale jakousi primitivní. Vidím v tom ale hlubší ekonomický cíl. Skutečně, ani jedno potrubí nemůže fungovat hned naplno. Ostatně, příjemce se má také k němu přizpůsobit. Pamatuji si, jak to bylo se Severním proudem 1: trvalo to dlouho, celých čtyř let bylo třeba na to, aby bylo dosaženo plné kapacity, stejně jako i možnosti příjmu plynu konečnými stanicemi – spotřebiteli plynu. To za prvé. Za druhé, myslím si, že se v určité míře počítá s tím, že budou-li termíny uvedení Severního proudu 2 do provozu promeškány, budeme mít v tomto období možnost dostávat v Evropě více plynu plynovodem z Norska a Dánska. Jeho efektivita záleží zase na počtu příjemců, tedy na kvantitě dodávaného plynu. Můžeme v tom vidět politické pozadí, v zásadě je to ale plán, který bychom mohli zformulovat takto: „Jak se dá pokazit život konkurentům?“, řekl spolubesedník Sputniku.

Jerzy Markowski nepochybuje o tom, že projekt Nord Stream 2 bude realizován.

„Severní proud 2 bude postaven, to je jasné. Možná, za nějakou dobu vznikne dokonce situace, kdy jiné evropské země se budou sami usilovat o napojení na Severní proud 2, protože se ukáže, že to bude jedna nejlákavějších tras, která slibuje největší výhody“, řekl v závěru Jerzy Markowski.

Podle harmonogramu má být výstavba Nord Stream 2 ukončena do konce roku 2019. V té době vyprší termíny dříve uzavřených dohod o dodávkách a tranzitu ruského plynu přes území Ukrajiny. Takže z tohoto hlediska není budoucnost zatím jasná. Otázka uzavření nové smlouvy se projednává v rámci třístranných schůzek Ruska, Ukrajiny a Evropské komise.

Jak prohlásil v pondělí zástupce ukrajinského prezidenta ve vládě Andrij Herus v interview pro RBK-Ukraina, plánuje Kyjev už v nejbližší době obnovit jednání s Moskvou o otázce tranzitu a nákupu ruského plynu. Ještě dříve, koncem června šéf Gazpromu Alexej Miller řekl, že Moskva je ochotna prodloužit dříve uzavřené smlouvy za podmínky, že budou uskutečnitelné.

Ve středu 31. července šéf rakouské OMV Rainer Seele na tiskové konferenci prohlásil, že první plyn bude plynovodem Nord Stream 2 dodán do půlnoci 31. prosince 2019. Zdůraznil, že žádné zdržení realizace projektu se neočekává.