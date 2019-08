Čím je pro Česko výhodná stavba Nord Stream 2? USA za to zavádějí sankce…

Štěpán: Já si myslím, že to rozhodnutí Senátního výboru USA nijak moc situaci neovlivní, protože Německo potřebuje řešit svoji katastrofální ekologickou situaci. Obnovitelné zdroje, na které spoléhalo, neplní svoji funkci, hrozí blackouty. Oni se chystají zavírat ještě i jaderné elektrárny, tím se problém ještě zvětší. Nemají jinou možnost než plyn, a když plyn, tak musí být dopravován spolehlivou cestou. Přes Ukrajinu to zatím nejde, ačkoli je nový prezident již určitým příslibem. Oni jsou tedy závislí na Nord Stream 2. A nezapomeňme, že trasa tohoto plynovodu na Bavorsko vede i přes Českou republiku. První větev a i ta druhá jsou přes ČR do Bavorska, které je vlastně odříznuto od zbytku Německa a je zásobováno z Česka. Německo bude na podobných plynovodech stále více závislé. Zdali si postaví nějaké LNG terminály na zkapalněný plyn? Řekli, že jich postaví několik a že tam bude moci být dodáván i americký plyn. Podle mého názoru musí spotřeba zemního plynu Německem prudce narůst. Z toho důvodu budou hledat levnější a spolehlivější trasu. Nord Stream 2 je nehledě na to i barterový obchod s Ruskem, vzájemně výhodná výměna zboží, například německá auta do Ruska a zpátky plyn. U nás to fungovalo podobně. Z hlediska Německa by byla katastrofa, kdyby se Nord Stream 2 zastavil. Bylo by to nepříjemné i pro ČR a další státy.

Americké sankce se budou týkat velkých firem, které se podílejí na stavbě tohoto plynovodu. Myslíte, že odstoupí z projektu?

Budou hledat nějaká jiná řešení. Víte, jak to bylo se sankcemi na vývoz zboží do Ruska. Tam se také nesmělo. Obešlo se to tím, že se vytvořily společné podniky s ruskými partnery. Bude se hledat nějaká cesta tímto směrem. Ono moc jiných možností, než je plyn, není. Jde o ekologii, o životy lidí. Kdyby to bylo tak, jak říká prezident Trump, tak tu zemřou statisíce lidí. Budou je v Německu nutit udržovat uhelné elektrárny, nebo jak to budou dělat? To není tak jednoduché. Víme, jak je nákladné dopravovat LNG zkapalněný plyn. Velké tankery nejsou k dispozici. Jsou k dispozici jen malé a pro dopravu amerického plynu do Německa, které bude potřebovat například 100 miliard kubíků ročně, je nemožné takto zásobovat. Alespoň ne v současné době. A čas běží, takže nevidím, že by byla šance, aby ty firmy prostě řekly: Ano, samozřejmě, zastavujeme to (práci na Nord Stream 2). V takovém případě by se musela zrekonstruovat trasa přes Ukrajinu. A jaká je Ukrajina garance spolehlivosti, to je skutečně otázka. Já na to koukám pragmaticky a řekl bych, že prezident Trump má velké hospodářské úspěchy, o tom není pochyb. Je to rozhodný člověk. Tady bych ale řekl, že je trochu mimo. Stejné problémy jako s Čínou a s Ruskem si udělá i v Evropské unii, kdyby takto pokračoval.

Proč se USA tak bojí tohoto projektu?

Mají své vlastní zájmy. Plyn je politika. Musí se brát v úvahu, kdo plyn dodává. V tom žijeme už pár desítek let. Dá se diverzifikovat. LNG terminálů je po EU více než třicet. Do nich se dováží plyn. Proč se ale dováží jen omezeně? Na tom je vidět, že ta potrubní doprava je pořád levnější, alespoň u již vybudovaných systémů. Také je možné vedle jedné linky vybudovaného plynovodu položit další linku paralelně. To je výrazně levnější než tankery s LNG a přijímacími terminály. Nevidím jiné řešení, jelikož ta ekologie je tak strašná. Je nutné využívat ekologické zdroje. Vidíme to i u nás v ČR, ty uhelné elektrárny, máme skoro nejhorší ovzduší v Evropě. Německo také díky uhelným elektrárnám. Jádro je nenahraditelné a obnovitelné zdroje totálně selhaly. Čím je nahradit? Úspora energie, zemní plyn… jinou šanci nemají.

Jakou roli může hrát Česko při transportu plynu v Nord Stream 2? Je pro Česko ekonomicky tento projekt výhodný?

O tom není pochyb. Ta tranzitní soustava už je vybudována. To, za co by ostatní dali stamiliardy korun, aby to postavili, a to se po Evropě děje, tak to má ČR hotové. Konstrukční řešení českého tranzitního systému je ideální – severní větev, jižní větev. Jižní větev se má obnovovat. To je výhoda, že bude nová infrastruktura, budou pracovní příležitosti, budou nějaké příjmy z tranzitních poplatků. Navíc se zlepší ekologie a zvětší se bezpečnost dodávek. Já už jsem o tom několikrát mluvil i v televizi i v rozhlase. V Česku se to klima výrazně změnilo ve prospěch Nord Stream 2 ve srovnání s minulými roky.