Piráti zuří. Stát nadále schvaluje dotace pro Agrofert

Ve zprávě poukázali také na to, že Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a Státní fond životního prostředí (SFŽP) v návaznosti na předběžné auditní zprávy Evropské komise (EK) o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše finanční podporu pro holding neschvalují.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš v červenci oslovil osm úřadů a požádal je, aby stejně jako tehdy SZIF zastavily proplácení dotací Agrofertu.

„Proplácení dotací mělo být dle Pirátů zastaveno zvlášť poté, co byla zveřejněna předběžná auditní zpráva Evropské komise. Během posledních dvou měsíců MPO schválilo finanční podporu ve výši 13,5 milionu korun pro společnost z koncernu Agrofert a rovněž PGRLF schválil finanční podporu pro dceřinou společnost Agrofertu,“ uvedli Piráti.

Podpora MPO má směřovat do Výzkumného ústavu organických syntéz, u PGRLF jde o smlouvu o podpoře Zemědělské společnosti Třebívlice.

„Ačkoliv byla zveřejněná celá řada prokazatelných důkazů o střetu zájmů premiéra, úřady pokračují v porušování zákona. Proplácení dotací mělo být dle Pirátů zastaveno, zvlášť poté, co byla zveřejněna předběžná auditní zpráva Evropské komise,“ uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš.

SZIF už na začátku června oznámil, že Agrofertu nebude proplácet dotace od února 2017. Podle šéfa SZIF Martina Šebestyána se jednalo o preventivní opatření kvůli předběžné auditní zprávě Evropské komise o střetu zájmů českého premiéra.

„Zadavatelé i nadále schvalují veřejné zakázky bez ohledu na zákon o střetu zájmů. Nelze se tedy divit tomu, že závěry obsaženými v předběžném auditu Evropské komise ke střetu zájmů se již intenzivně zabývá policie,” komentoval to Bartoš.

Během posledních 2 měsíců Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo finanční podporu ve výši 13,5 milionů Kč pro společnost z koncernu Agrofert, PGRLF pak schválil finanční podporu pro dceřinou společnost Agrofertu. Úřady by měly přestat porušovat zákony, dlouhodobě se to vymstí. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) August 7, 2019

Kauza Agrofertu

Na konci května a na začátku června vydala Evropská komise Česku dvě auditní zprávy ohledně možného střetu zájmů Andreje Babiše a zemědělských dotací. Babiš v únoru 2017 vložil Agrofert do svěřenských fondů kvůli přijetí novely o střetu zájmů. Dění kolem zprávy Bruselu o čerpání dotací koncernu Agrofert a střetu zájmů Andreje Babiše vyvolalo v Česku rozruch.

Podle návrhu auditní zprávy má Babiš nadále vliv v holdingu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání dotací z evropských fondů. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU až 450 milionů korun. Česká ministerstva budou muset reagovat na zprávu do 20. září . Sám premiér však střet zájmů rezolutně odmítá.

„Není pravda, že budeme vracet Evropské unii peníze,“ řekl premiér a dodal: „Označuji audit za útok na zájmy České republiky, za snahu o destabilizaci České republiky.“

Podle Babiše je zjevné, že se ve zprávě opisovalo od Pirátů a Transparency International. Stejně tak poukázal na to, že dva auditoři pocházeli z Česka.

„Divím se, že Brusel řeší, jestli jsem konal v souladu s českým zákonem. Já jsem vše udělal podle zákona lex Babiš tak, jak byl schválen Poslaneckou sněmovnou,“ obhajuje se Babiš a dodává: „Nejen, že Brusel radí Česku, jak vykládat vlastní právo, ale dělá to špatně.“