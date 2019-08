„Postup vlády nedává smysl, česká ekonomika je na euro téměř připravena.“ Peksovo přesvědčení ale nesdílí všichni

Peksa vysvětlil, že postup vlády nedává smysl, protože česká ekonomika je na euro skoro připravena. Podle Peksy to je pro Česko dobrou reklamou a není se za co stydět. Zdůraznil ale, že politicky Česká republika na euro připravena není, toto řešení podporuje přibližně 26 % voličů.

Postup vlády nedává smysl, česká ekonomika je na euro téměř připravena (3 ze 4 kritérií splňujeme) a to je pro nás dobrá reklama, rozhodně se není za co stydět. Politicky ale ještě na € připraveni nejsme, podporuje ho cca 26 % voličů. #euro https://t.co/BVqp9Kxot4 — Mikuláš Peksa (@vonpecka) August 12, 2019

V článku, který Peksa přiložil ke svému Tweetu, autor uvádí, že současná vláda hnutí ANO a ČSSD vysílá signál, že někdejší proklamovaná snaha Česka je čím dál méně aktuální. Autor píše, že odpor k euru se v Česku podle průzkumů zvyšuje s rostoucím věkem obyvatel, s větší nespokojeností s životní úrovní a také s nižším vzděláním. A voliči hnutí ANO se v poslední době rekrutují právě z těchto skupin.

Sledující Peksy jeho příspěvek aktivně komentovali.

„Tak více než cokoli jiného na to není připravena unie samotná. Současný model více-méně samostatných států se společnou měnou má závažné vady a není jasné zda je dlouhodobě udržitelný. Pokud se to vyřeší ustanovením plně federativního státu, pak dobrá, ale je potřeba plně přiznat co přijetí eura může znamenat. A já nejsem zásadně proti, ale ať plně přizná jaké širší důsledky to zcela reálně může mít, ne že se tu něco prosadí a o deset let později se všichni budou divit, že tu vzniká federativní stát,“ napsal jeden sledující.

„Pro jakoukoliv vládu by to momentálně byla politická sebevražda. Občany nevyměníš. Můžeš je ale zkusit přesvědčit,“ vysvětlil další.

„I kdybychom splňovali 4 ze 4 kritérií tak stále ta hlavní otázka zůstává zda je rozumné vstupovat do měnové unie, bez unie fiskální. A to říkám z pozice jednoznačné podpory členství v EU atd, “ uvádí sledující.

Aktualita otázky přijetí eura

V červenci jsme informovali o tom, že česká ministryně financí Alena Schillerová na jednání vlády předložila zrušení zprávy Koordinační skupiny pro přijetí eura.

„Za situace, kdy přijetí eura není prioritou programového prohlášení vlády, není jmenován národní koordinátor pro zavedení eura a činnost koordinační skupiny je vykonávána ministerstvem financí v rámci jeho standardní agendy, není účelné předkládat vládě zprávu o postupu v oblasti zavedení eura,“ takto ministerstvo zdůvodnilo návrh na zrušení každoroční zprávy absencí akutní potřeby a personálního obsazení v útvaru

Tento stav přetrvává od roku 2017 po rezignaci tehdejšího koordinátora rezortu.