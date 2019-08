Odborník ohodnotil Trumpovo prohlášení o možném odchodu USA z WTO

USA stěží odejdou z WTO, neboť jim to nepřinese žádné další výhody a ve světě to bude chápáno jako likvidace mezinárodních organizací, řekla Sputniku Maria Demerzisová, náměstkyně ředitele evropského analytického centra Bruegel, které se specializuje na ekonomiku.

Prezident USA Donald Trump prohlásil, že USA mohou odejít ze Světové obchodní organizace, „pokud to bude třeba“. Je přesvědčen, že pravidla organizace pouze pomáhají jiným zemím „využívat“ USA k vlastnímu obohacení. Uvedl především Čínu, s níž USA vedou skutečnou obchodní válku. Trump také označil za „hrozné řešení“ zapojení ČLR do WTO.

„Nemyslím si, že USA aktivně odejdou, protože to opravdu nepřispěje k tomu, co chtějí - konkrétně k provádění dvoustranných jednání, což i tak dělají,“ okomentovala to Demerzisová.

„Negativní riziko odchodu bude velké, protože zbytek světa to bude považovat za skutečné zničení multilaterálních organizací Spojenými státy. V této fázi již z takových akcí nevznikají žádné další výhody, protože (USA) mohou postupovat ve své obchodní agendě bez ohledu na WTO,“ dodala odbornice v odpovědi na otázku, proč USA pravděpodobně raději v organizaci zůstanou.

Podle ní by oddělení země od WTO mohlo vést k eskalaci obchodních válek. „Pokud se zbytek světa nerozhodne pokračovat v práci v rámci WTO bez Spojených států, celý systém zastará a v takovém případě budou všichni spolupracovat s ostatními na dvoustranném základě. Obchodní války nelze vyloučit,“ řekla.

Pokud k tomu dojde, bude možná nutné zavést nová globální pravidla, ale při jejich vytváření může tentokrát získat větší váhu Čína.

„Myslím si, že to může být také důvod, proč USA možná nebudou chtít rušit stávající institucionální strukturu,“ dodala Demersisová.

Postup vystoupení z WTO je stanoven v článku XV. Marrákešské dohody o zřízení organizace, který stanoví, že kterýkoliv člen může od dohody odstoupit. K oddělení země od organizace dochází, jak vyplývá z této dohody, šest měsíců ode dne, kdy generální ředitel WTO obdrží písemné oznámení o odstoupení.