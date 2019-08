Fiala zkritizoval nákup amerických vrtulníků pro armádu: Nejsou pro obranu České republiky, ale pro expedice v cizím zájmu

Předseda poslaneckého klubu hnutí SPD Radim Fiala na Facebooku okomentoval oznámení ministra obrany ČR Lubomíra Metnara (za ANO) o nákupu amerických bojových a víceúčelových vrtulníků Viper a Venom. Částka transakce je 14,5 miliardy korun. Podle Fialy je to signál degenerace armády.

Armáda ČR vybrala ze dvou variant nabízených americkou vládou a místo 12 kusů víceúčelových vrtulníků UH-60M Black Hawk dostane osm kusů víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom plus čtyři kusy útočných vrtulníků AH-1Z Viper. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara je kombinace dvou strojů vhodnější než pořízení pouze víceúčelových vrtulníků Black Hawk. Vrtulníky by měly být k dispozici v roce 2023.

Názor Radima Fialy

Podle názoru předsedy poslaneckého klubu hnutí SPD je tato transakce „typickým příkladem nákupu výzbroje, která není pro obranu České republiky, ale pro expedice v cizím zájmu“. Fiala poukazuje na to, že tyto typy vrtulníků jsou běžně používané při akcích námořní pěchoty USA.

„Pokračuje degenerace armády na malý expediční sbor vybavený drahými zbraněmi ze zahraničí, které jsou dodány v malých počtech a pro případnou obranu České republiky fakticky nemají žádný význam,“ poznamenal Fiala.

Politik odmítá argument akcí proti teroristům v Afghánistánu, protože se domnívá, že „teroristé k nám neproniknou z Afghánistánu, ale ze západní Evropy, kam pronikají společně s migranty a kde se muslimové radikalizují v mešitách“.

„Nebudujme armádu v zájmu expedic globalistů. Můžeme se ocitnout ve válce, která bude v naprostém rozporu se zájmy naší země,“ uvedl Fiala na závěr.

V komentářích k příspěvku uživatelé s pozicí Fialy vyjádřili souhlas:

„…Repasovaná technika, drahý provoz, servis, plná závislost na dodávce náhr. dílů, zaškolení atd. Je to zase jen politická podbízivost a dobrý byznys pro americké zbrojovky,“ napsal jeden z komentátorů.

Modernizace české armády

Česká armáda se posledních dvacet let snaží nahradit sovětskou techniku poněkud modernějším vybavením ze Západu. Tento cíl se Česku zatím podařilo splnit jen co se týče stíhacího letectva, a to pronájmem gripenů. Pozemní a raketové vojsko se totiž obměňuje poněkud složitěji.

Uvádí se, že používání sovětské, respektive ruské výzbroje, v Armádě ČR by mohlo být ukončeno až v roce 2035. A týká se to především vrtulníků.