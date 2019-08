Čína zavedla cla na americké zboží ve výši 75 miliard dolarů

Výbor pro tarify Státní rady ČLR oznámil, že 1. září a 15. prosince zavede dodatečná cla ve výši 10 % a 5 % na dovoz 5078 položek zboží ze Spojených států ve výši 75 miliard dolarů.

Zveřejněný seznam zboží, které bude zdaněno 10 %, zahrnuje zelené sójové boby, sójové boby pro setí a jiné druhy sóji, jakož i sójovou mouku. Kromě toho se 10 % cla budou vztahovat i na ropu.

Tento krok je reakcí na rozhodnutí Washingtonu zavést 10 % cla na dovoz čínského zboží ve výši 300 miliard dolarů. Zpočátku se předpokládalo, že všechna cla vstoupí v platnost 1. září, ale později se Spojené státy rozhodly podmínky pro určité produkty zmírnit. Sankce na ně jsou odloženy o 3,5 měsíce na takové kategorie zboží, jako jsou notebooky, chytré telefony, herní konzole, některé značky obuvi a oděvů. Americký prezident Donald Trump vysvětlil toto rozhodnutí svou neochotou zkazit Američanům vánoční nákupy.

„Chybné kroky Spojených států vedly k další eskalaci obchodních a ekonomických třenic, což vážně podkopalo zájmy nejen Číny a Spojených států, ale celého světa,“ uvádí zpráva.

Navíc Peking znovu uvalí cla ve výši 25 % a 5 % na americká auta a doplňky, oznámilo ministerstvo financí republiky.

Trhy okamžitě a negativně zareagovaly na zprávy. Cena ropy Brent klesla o více než 2 %, WTI o více než 3 %.

Trump požádal Apple, aby opustil Čínu

V těchto dnech se Tim Cook, šéf společnosti Apple, setkal s Donaldem Trumpem a snažil se mu vysvětlit, že zavedení cel na čínské zboží bude mít negativní dopad na konkurenci mezi Apple a Samsungem. V důsledku toho hlavní konkurent získá výhodu, protože na rozdíl od výrobků Applе nebudou produkty jihokorejské společnosti při dovozu do Spojených států zdaněny.

Trump na to prohlásil, že kdyby nepomohl takovým společnostem, jako je Apple, „měly by velké problémy.“ „Pomocí“ měl prezident zřejmě na mysli odklad platnosti cel. Podle něj „pomoc“, kterou poskytuje zejména společnosti Apple, „bude trvat velmi krátkou dobu“, a proto musí udělat to, co musí - přesunout svou výrobu z Číny.

Americký prezident připomněl, že z důvodu přesunu výroby zahraničních společností z ČLR do jiných zemí ztratila Čína dvě miliardy dolarů a téměř dva miliony pracovních míst a měla by ztratit ještě více.

Obchodní válka mezi Čínou a USA

Obchodní konflikt mezi Čínou a USA trvá od loňského léta, kdy se Washington rozhodl zavést clo ve výši 25 % na dovoz 818 druhů čínského zboží v celkové výši 34 miliard dolarů ročně. Čínská strana reagovala recipročně.

Koncem května, po jedenáctém kole konzultací, strany oznámily zavedení vzájemných obchodních cel: USA - na čínský dovoz za 200 miliard dolarů, Čína - na více než pět tisíc amerických výrobků za 60 miliard.

Dvanácté, zatím poslední kolo americko-čínských jednání skončilo koncem července bezvýsledně.