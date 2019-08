Obchodní válka v plném proudu. Čína vyjádřila protest proti rozhodnutí USA o dalším navýšení cel

„V sobotu 24. srpna Spojené státy oznámily svůj záměr zvýšit cla na čínský dovoz ve výši 550 miliard dolarů. Čína proti tomuto rozhodnutí tvrdě protestuje," uvedlo čínské ministerstvo ve svém prohlášení.

Dříve americký prezident Donald Trump oznámil navýšení cel na dovoz čínského zboží ve výši 300 miliard dolarů už na 15 procent od 1. září, i když předtím se mluvilo o 10 procentech. Zároveň navýšení na další kategorie zboží ve výši 250 miliard dolarů od 1. října bude rovných 30 procent, což je o pět procent více než dříve zmíněné sazby.

V Číně poznamenali, že jednostranné jednání a uchýlení se k psychické štvanici, obchodnímu protekcionismu a maximálnímu nátlaku porušuje konsenzus dosažený vůdci obou zemí, jakož i zásady vzájemného respektu, rovnosti a vzájemného prospěchu. Takové kroky podle Pekingu způsobují vážné škody multilaterálnímu obchodnímu systému a zavedenému pořádku v mezinárodním obchodu.

„Čína vyzývá Spojené státy, aby neprovedly nesprávné posouzení situace, nepodceňovaly rozhodnost čínského národu, aby zastavily svá chybná jednání, v opačném případě bude za všechny následky odpovědná americká strana," je uvedeno v prohlášení čínského ministerstva obchodu.

Čína zavedla cla

Trumpovu rozhodnutí předcházelo zavedení dodatečných cel Čínskou lidovou republikou na dovoz amerického zboží v hodnotě 75 miliard dolarů ročně. Dodatečná cla ve výši 10 % a 5 % na dovoz 5 078 položek zboží ze Spojených států ve zmíněné hodnotě budou zavedená 1. září a 15. prosince. Tento krok je reakcí na rozhodnutí Washingtonu zavést 10 % cla na dovoz čínského zboží ve výši 300 miliard dolarů.

Trump požádal Apple, aby opustil Čínu

V těchto dnech se Tim Cook, šéf společnosti Apple, setkal s Donaldem Trumpem a snažil se mu vysvětlit, že zavedení cel na čínské zboží bude mít negativní dopad na konkurenci mezi Apple a Samsungem. V důsledku toho hlavní konkurent získá výhodu, protože na rozdíl od výrobků Applе nebudou produkty jihokorejské společnosti při dovozu do Spojených států zdaněny.

Trump na to prohlásil, že kdyby nepomohl takovým společnostem, jako je Apple, „měly by velké problémy“. „Pomocí“ měl prezident zřejmě na mysli odklad platnosti cel. Podle něj „pomoc“, kterou poskytuje zejména společnosti Apple, „bude trvat velmi krátkou dobu“, a proto musí udělat to, co musí - přesunout svou výrobu z Číny.

Americký prezident připomněl, že z důvodu přesunu výroby zahraničních společností z ČLR do jiných zemí ztratila Čína dvě miliardy dolarů a téměř dva miliony pracovních míst a měla by ztratit ještě více.

Obchodní válka mezi Čínou a USA

Obchodní konflikt mezi Čínou a USA trvá od loňského léta, kdy se Washington rozhodl zavést clo ve výši 25 % na dovoz 818 druhů čínského zboží v celkové výši 34 miliard dolarů ročně. Čínská strana reagovala recipročně.

Koncem května, po jedenáctém kole konzultací, strany oznámily zavedení vzájemných obchodních cel: USA na čínský dovoz za 200 miliard dolarů, Čína na více než pět tisíc amerických výrobků za 60 miliard.

Dvanácté a zatím poslední kolo americko-čínských jednání skončilo koncem července bezvýsledně.