Česko předalo do Bruselu odpověď na auditní zprávu o střetu zájmů premiéra Babiše

Zástupci ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ve středu 28. srpna osobně předali stálému zastoupení ČR v Bruselu odpověď na návrh auditní zprávy Evropské komise (EK) k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Sdělil to tiskový mluvčí ministerstva Vilém Frček.

Obsah odpovědi ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) neprozradila, argumentace by ale podle ní měla být ve prospěch Česka. „Až přijde finální zpráva, bude to trošičku jiná otázka. Nyní ale rozporujeme každou větu na každé stránce. Cítíme se velmi dotčeni, protože spousta věcí není pravda,“ uvedla v nedávném rozhovoru pro Deník N.

Mnoho podkladů, které dal auditorům úřad, se podle ní neobjevilo v předběžné auditní zprávě. Měla také dojem, jako by se kontroloři v průběhu auditu střídali a nepředali si informace.

„Musíme udržet úřednictvo, aby odpovědělo podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a jakýkoliv mediální tlak ničemu nepřispívá. Státní úředník musí hájit zájmy Česka,“ řekla v rozhovoru ministryně.

Piráti žádají o zveřejnění zprávy

Předseda Pirátů Ivan Bartoš Dostálovou vyzval, aby odpověď zveřejnila.

Pokud úřad rozporoval každou větu návrhu, může být podle Pirátů přístup vedení ministerstva v rozporu s principem nestrannosti úředníků podléhající služebnímu zákonu, uvedl Bartoš na své stránce na Twitteru.

Vyzývám ministryni @DostalovaK, aby zveřejnila odpověď na předběžnou auditní zprávu, která byla odeslána Evropské komisi. V odpovědi byla dle paní ministryně rozporovaná každá věta. Takový přístup může být v přímém rozporu s principem nestrannosti úředníků dle služebního zákona. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) August 29, 2019

Bartoš v červenci oslovil osm úřadů a požádal je, aby stejně jako tehdy Státní zemědělský intervenční fond zastavily proplácení dotací Agrofertu. K podobnému kroku přistoupil Státní fond životního prostředí.

„Proplácení dotací mělo být dle Pirátů zastaveno zvlášť poté, co byla zveřejněna předběžná auditní zpráva Evropské komise. Během posledních dvou měsíců MPO schválilo finanční podporu ve výši 13,5 milionu korun pro společnost z koncernu Agrofert a rovněž PGRLF schválil finanční podporu pro dceřinou společnost Agrofertu,“ uvedli Piráti.

Obrátil se proto na šéfa Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku Marca Lemaitreho.

Kauza Agrofertu

Na konci května a na začátku června vydala Evropská komise Česku dvě auditní zprávy ohledně možného střetu zájmů Andreje Babiše a zemědělských dotací. Babiš v únoru 2017 vložil Agrofert do svěřenských fondů kvůli přijetí novely o střetu zájmů. Dění kolem zprávy Bruselu o čerpání dotací koncernu Agrofert a střetu zájmů Andreje Babiše vyvolalo v Česku rozruch.

Podle návrhu auditní zprávy má Babiš nadále vliv v holdingu Agrofert a je proto ve střetu zájmů při čerpání dotací z evropských fondů. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU až 450 milionů korun. Česká ministerstva budou muset reagovat na zprávu do 20. září. Sám premiér však střet zájmů rezolutně odmítá.

„Není pravda, že budeme vracet Evropské unii peníze,“ řekl premiér a dodal: „Označuji audit za útok na zájmy České republiky, za snahu o destabilizaci České republiky“.

Podle Babiše je zjevné, že se ve zprávě opisovalo od Pirátů a Transparency International. Stejně tak poukázal na to, že dva auditoři pocházeli z Česka.

