Bylo zveřejněno datum zahájení provozu Nord Stream 2

Stavba plynovodu Nord Stream 2 probíhá podle plánu a bude dokončena ve stanoveném termínu. Prohlásil to předseda představenstva a generální ředitel společnosti OMV Rainer Seele, jehož slova uvádí Reuters.

„Společnost Nord Stream 2 nás jasně informovala, že dodržuje harmonogram i rozpočet, a my nemáme důvod nějak přehodnocovat plán,“ uzavřel. Seele dodal, že se stále ještě čeká na odpověď od Dánska. „Rozhodující bude to, kdy dánská vláda přijme rozhodnutí a jaké to rozhodnutí bude,“ řekl. )

Podle jeho slov může být plynovod Nord Stream 2 uveden do provozu koncem roku 2019 nebo začátkem roku 2020.

Předtím se uvádělo, že plynovod je hotov na 75 % z celkové délky dvou linek – po dně Baltského moře je položeno 1855 kilometrů. Začátkem srpna Reuters uváděl, že stavba Nord Stream 2 se může zpozdit o osm měsíců a jeho cena se v takovém případě zvýší o 660 milionů eur (kolem 740 milionů dolarů). Plánový rozpočet projektu tvoří 9,5 miliard eur (10,6 miliard dolarů).

Nord Stream 2

Projekt Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou linek plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu za rok. Má vést od ruského pobřeží přes Baltské moře až do Německa. Nový plynovod má být dostavěn v roce 2019. Povede přes územní nebo výlučné ekonomické zóny zemí podél Baltského moře: Ruska, Finska, Švédska, Dánska a Německa.

Projekt má na starosti společnost Nord Stream 2 AG, jejímž jediným akcionářem je Gazprom. Evropští partneři jako Shell, OMV, Engie, Uniper a Wintershall se zavázali k financování plynovodu Nord Stream 2 z 50 %. Znamená to tedy, že každá země poskytne 950 milionů eur. Gazprom investuje druhou polovinu, tedy 4,75 miliardy eur. Účastníci projektu plánují, že 70 % investic bude pokryto projektovým financováním. Celkové náklady na výstavbu plynovodu se odhadují na 9,5 miliardy eur.

Proti projektu aktivně vystupuje Ukrajina, která se obává ztráty příjmů z tranzitu ruského plynu, a řada evropských zemí, včetně Polska, Lotyšska a Litvy. Proti jsou také USA, které v EU prosazují vlastní zkapalněný zemní plyn.

Německá kancléřka Angela Merkelová nejednou uvedla, že Berlín považuje projekt Nord Stream 2 za komerční, avšak zároveň uvedla, že jeho realizaci nevylučuje zachování tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu. Německý ministr zahraničí Heiko Maas dříve prohlásil, že se jedná o komerční projekt a že žádná ze zemí nic nezíská tím, když se ho německé nebo jiné evropské společnosti vzdají.

Ruská strana také opakovaně uvedla, že projekt je zcela komerční. Rovněž poukázala na to, že nepředpokládá zrušení tranzitu ruského plynu do EU přes Ukrajinu.

Český prezident Miloš Zeman koncem května prohlásil, že plynovod Nord Stream 2 je pro Českou republiku z ekonomické stránky výhodný.