Rusko snížilo investice do státního dluhu USA o 2,35 miliardy dolarů

Z této částky připadá 6,239 miliardy na dlouhodobé papíry a 2,262 na krátkodobé. Investice se snížily z 10,85 miliard o měsíc dříve, čili o 2,35 miliardy.

Moskva podstatně snižovala investice do amerického státního dluhu od dubna 2018, přitom bylo v září a říjnu zaznamenáno nepatrné zvýšení, po čemž se tendence ke snižování obnovila.

Rusko nepatří do třicítky největších držitelů amerického dluhu. V čele tohoto seznamu zůstává již druhý měsíc za sebou (do července) Japonsko s objemem investic 1,131 bilionu USD, což je o 7,9 miliardy více než v červnu.

Následuje Čína (1,11 bilionu, snížení o 2,2 miliardy dolarů), na třetím místě je Velká Británie (334,7 miliardy, snížení o 6,4 miliardy dolarů).

Dříve bylo oznámeno, že ve středu poskytne Federální rezervní banka v New Yorku finančnímu systému 75 miliard dolarů na podporu sazby v rozsahu 2 až 2,25 %, vyplývá to z prohlášení. Většina odborníků rovněž očekává, že před americkými volbami bude sazba znovu snížena, a to nejednou. „Federální rezervní banka v New Yorku provede operaci REPO Overnight…do středy… v celkové částce až 75 miliard dolarů… na podporu úvěrové sazby přes federální fondy v cílovém rozsahu 2 až 2,25 %,“ uvádí se ve zprávě zveřejněné na webu této organizace.

List The Wall Street Journal upřesňuje, že Federální rezervní banka v New Yorku se rozhodla v úterý ráno dát 53 miliardy dolarů do bankovního systému prostřednictvím transakcí za pomoci operací REPO. Ve středu zaplatí banka až 75 miliard.