Kvůli krachu britské cestovky Thomas Cook musí čeští turisté v zahraničí pryč z hotelů

V současnosti se v cizině nachází kolem 800 klientů této problematické cestovky.

Podle údajů agentury zatím dva zájezdy, které pořádala tato česká pobočka, skončily předčasně. I když ostatní klienti firmy pokračují v dovolené, někteří z nich museli uhradit pobyt ze svých peněz.

CK Neckermann slíbila, že turistům veškeré způsobené škody uhradí. Podle odborníků k tomu má firma dostatečné zajištění.

„Pokud hotel požaduje po turistech dodatečnou částku, tyto výlohy pokryjeme. V případě, že návštěvník už zaplatil, jsme připraveni se s ním později vyrovnat,“ prohlásil mluvčí české pobočky cestovní kanceláře Neckermann, Jan Šrámek.

Momentálně společnost řeší, jak to bude s říjnovými zájezdy. Před koncem září totiž přibližně již 350 zákazníkům zájezdy zrušila.

O osudu české pobočky se nyní jedná

Publikace dále zdůrazňuje, že návrh na insolvenci podala také rakouská, německá a polská divize dané skupiny. Co se týče české pobočky, o jejím osudu se v současnosti jedná. Rozhodnutí by mělo padnout do konce září.

V této souvislosti místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež pro ČTK uvedl, že existují tři varianty řešení: vyhlášení likvidace, prodej firmy nebo založení nové cestovky týmem české pobočky.

„Která z nich to bude, ale nelze predikovat, záležet bude na německém majiteli,“ poznamenal Papež.

Problémy klientů v zahraničí

Ve zprávě se také podotýká, že výše zmíněné problémy s ubytováním v hotelích vznikly především na Mallorce, kde společnost požádala o pomoc i český konzulát.

Zde se Papež zastavil u jednoho z případů, kdy tamní hotel vyhodil všechny turisty kanceláře.

„Hoteliér nedokázal určit, kdo patří pod německou a kdo pod českou společnost. Z hotelu proto vyhodil všechny, i přesto, že tuzemský Neckermann poskytl garance,“ poznamenal Papež.

Nicméně, jak sdělil Šrámek, později byly tyto neshody urovnány.

Jak vyplývá z výroční zprávy společnosti české pobočky zkrachovalé britské skupiny Thomas Cook, v minulém roce se její tržby meziročně zvýšily o 21 %, tedy na 995 milionů korun. Současně se čistý zisk firmy snížil o sedm milionů – na 15,3 milionu korun. Navíc má firma z předchozích let neuhrazenou ztrátu skoro 103 milionů korun.

Velký bankrot velkého hráče

Nejstarší a jedna z největších cestovních kanceláří, britská firma Thomas Cook, o bankrotu informovala v pondělí. Pravděpodobně jde o největší krach v historii cestovního ruchu.

Důvodem krachu jsou finanční komplikace. Britská vláda žádost dané cestovky o pomoc odmítla, v důsledku čehož cestovní kancelář zkrachovala.

„Thomas Cook přestal fungovat, takže jsou zrušeny všechny lety této společnosti,“ informoval britský úřad pro civilní letectví (CAA).

Služeb firmy využívalo asi 19 milionů klientů ročně. Momentálně celkový počet lidí na dovolené, kterou pořádá tato firma, je 600 000 osob.