Čeká se příliv investic do ČR? Mezinárodní agentura Moody's poprvé za 17 let zvýšila ratingové hodnocení země

Ministryně financí Alena Schillerová oznámila, že mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service zvýšila hodnocení České republiky o jeden stupeň. Ministerstvo zdůraznilo, že je to silný signál pro světové finanční trhy.

„Moody’s právě zvýšili ratingové hodnocení ČR na Aa3 se stabilním výhledem. Stalo se tak po 17 letech. Ocenili zejména naši fiskální politiku. Světové finanční trhy považují naší zemi za důvěryhodného a spolehlivého partnera,” napsala ministryně na Twitteru.

Ve vyjádření ministerstva se vysvětluje, že Agentura Moody’s ocenila rostoucí ekonomiku, zdravé veřejné finance a silné institucionální uspořádání v ČR, což je klíčovým faktorem pro zvýšení hodnocení. Také obrátila pozornost na vládní reformy v oblasti trhu práce a vzdělávacího systému.

„Rating je důležitým vodítkem pro investory, které jim ukazuje, jak se které zemi hospodářsky daří a jak je pro ně daný stát rizikový. A čím vyšší známku země obdrží, tím více je považována za spolehlivějšího dlužníka a může si pak na trhu půjčovat za výhodnějších podmínek. Díky tomu můžeme ušetřit na financování státního dluhu nemalé peníze, které následně můžeme použít tam, kde jsou nejvíce potřeba. Třeba na důchody, platy zdravotních sester, vědu a výzkum, opravy silnic nebo modernizaci nemocnic,“ cituje ministerstvo slova Schillerové.

Agentura předpověděla, že zadlužení české vlády bude navzdory zhoršeným vyhlídkám pro hospodářský růst v letošním i v příštím roce dál klesat. Na konci příštího roku by mělo činit 30,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Do roku 2023 by pak mělo klesnout pod hranici 30 procent HDP.

Mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service zahájila svou činnost v roce 1909. Agentura je jedním z nejuznávanějších a nejpoužívanějších zdrojů úvěrových ratingů, analytických studií a materiálů pro analýzu rizik na světě.

Ratingové a analytické studie agentury sledují dluhové závazky pokrývající více než 110 zemí, asi 12 000 firemních emitentů, 25 000 emitentů veřejného práva a více než 106 000 strukturovaných finančních závazků.