Odborník: USA se mohou v budoucnu stát odběratelem ukrajinského plynu

Americký ministr energetiky Rick Perry ve středu na svém Twitteru oznámil, že Ukrajina bude moci v budoucnu dodávat svým sousedům plyn z vlastní těžby. Podle jeho názoru k tomu může dojít v důsledku rozšiřování sítě mezinárodních plynovodů.

„Pokud mají USA své zájmy na upevnění ukrajinské ekonomiky cestou značného investování do těžby zemního plynu, může se to uskutečnit, i když v delším termínu,“ soudí odborník. Podle jeho slov pro změnu Ukrajiny ve velkého hráče na plynovém trhu jsou nutné velké investice do výstavby plynovodů, a také do výstavby a rozšíření podniků na těžbu plynu.

„Pravděpodobnými spotřebiteli (ukrajinského plynu, pozn. red.) mohou být USA, vždyť jejich spotřeba činí přes 775 miliard krychlových metrů,“ řekl Nazaralijev.

Podle jeho názoru kupovat plyn od Ukrajiny by mohly teoreticky také Indie, Ázerbájdžán a Česko.

Těžba plynu se na Ukrajině zvýšila v roce 2018 o 2,4 % na 21 miliard kubíků. V obnovené energetické strategii země se plánuje zvýšení těžby plynu na 35 miliard kubíků ročně do roku 2035.

Třístranná jednání o plynu Ruska, Ukrajiny a EU

Ministr energetiky RF Alexandr Novak projednal dříve výsledky třístranných konzultací o plynu s EU a Ukrajinou, které probíhaly v září, se zvláštním zástupcem německé vlády pro tranzit plynu přes Ukrajinu Georgem von Walderseem a velvyslancem Německa v Rusku Gézou Andreasem von Geyrem, uvádí se ve zprávě ministerstva.

„V průběhu setkání byly posouzeny aktuální otázky součinnosti v energetické sféře, mj. výsledky třístranných konzultací ve formátu Rusko – EU – Ukrajina na úrovni ministrů o tranzitu plynu přes Ukrajinu po roce 2019, které se konaly v Bruselu v září 2019,“ uvádí se ve zprávě.

​„V průběhu schůzky bylo zdůrazněno, že jednání v Bruselu probíhala konstruktivně a věcně. Kromě toho podle výsledků schůzky Alexandra Novaka s Georgem hrabětem z Waldersee a Gézou Andreasem von Geyrem bylo dosaženo dohody o pokračování v kontaktech s cílem úspěšného urovnání otázek tranzitu plynu ve vzájemném zájmu všech zapojených stran,“ podotýká ministerstvo energetiky.

Platná smlouva o tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu vyprší koncem tohoto roku. Rusko, Ukrajina a Evropská komise provádějí třístranné konzultace o budoucnosti tranzitu. Další jejich kolo na úrovni ministrů se konalo 19. září v Bruselu. Účastníci schůzky ji označili za konstruktivní a dohodli se na pokračování v dialogu. Další kolo konzultací je naplánováno na 28. října.