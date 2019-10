Krajský soud v Ostravě uznal platnými miliardové pohledávky Citibank za OKD

Těžební firma OKD si v roce 2016 zažila těžké časy, jelikož se dostala do úpadku. V té době insolvenční správce Lee Louda však pohledávky Citibank zamítl, a banka se tak nemohla účastnit insolvenčního řízení. V opačném případě by byla největším věřitelem firmy. Uvádí se, že Citibank zastupuje držitele dluhopisů, jež vydala společnost New World Resources (NWR) v roce 2014). Ta byla tehdy majitelem OKD. Podle portálu daná společnost za tyto závazky ručila.

Žaloba ze strany Citibank

„Soud žalobu spojil do společného řízení s odpůrčí žalobou, v níž insolvenční správce naopak žádal, aby soud prohlásil smlouvy za právně neúčinné. Dluhopisy z roku 2014 nahradily dluhopisy z roku 2010,“ uvádí se na portálu.

Daná banka se rozhodla podat na těžební firmu a na správce Loudu žalobu . V ní požadovala, aby soud platnost pohledávek uznal.

Právníci insolvenčního správce, stejně jako státní zástupce, tvrdí, že společnost OKD ale už v roce 2014 byla v úpadku. Soud nakonec rozhodl, že se firma v roce 2014 v úpadku nenacházela.

České soudy řeší to, co ještě nikdy neřešily

Podle soudkyně Simony Pittermannové ale soud nepochybuje o tom, že byla ručitelská prohlášení platně uzavřena. Přiznala však, že několik otázek, kterými se soud musel zabývat, české soudy podle jejího názoru ještě nikdy neřešily.

„Sluníčkářská mediální žumpa.“ Okamura na tiskovce rozšlapal redaktora České televize.https://t.co/nCsZywhm9T — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 23. října 2019

„Jakým způsobem si soukromá korporace zajišťuje finanční prostředky, ať je zvolena otázka dluhopisů, úvěru, to nemůže v žádném případě mít vliv na práva třetích osob. Tyto dluhopisy byly obchodovány a investoři, kteří si je koupili, samozřejmě vychází z toho, že je zde převzato ručení,“ konstatovala.

Pittermannová však za důležité považuje to, že transakce z roku 2014 nahrazovala starý dluh, což znamená, že žádný nový dluh nevznikl. Kromě toho byl závazek OKD po restrukturalizaci dluhu menší.

„Podstata ručení v roce 2014 byla, že tím, že existovaly závazky z roku 2010, se strany dohodly s věřiteli, že namísto původního dluhu bude nový závazek. Původní věřitelé z roku 2010 souhlasili s tím, že se vzdají části nároku, část nároku byla proplacena a celkové zatížení se snížilo, dluh byl celkově menší,“ dodala k věci soudkyně.

Společnost OKD

Uvádí se, že rozhodnutí ostravského soudu právníci obou stran odmítli komentovat.

Těžební firma OKD, a.s. (Ostravsko-karvinské doly) sídlí v Karviné a její hlavní činností je těžba černého uhlí. Daná společnost je od dubna roku 2018 vlastněná akciovou společností Prisko, jejíž jediným akcionářem je Ministerstvo financí ČR.

Podle informací se firma do potíží dostala kvůli klesajícím cenám uhlí i předluženosti. Uvádí se, že insolvenční návrh na sebe měla podat sama.