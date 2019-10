„Mzdová nerovnost mužů a žen je přirozená.” Šichtařová rozdrtila genderismus. Feministkám se bude čoudit z uší

Ekonomka na své stránce publikovala analytický text, podle něhož v současném západním světě, ale i v České republice, mizí rozum z veřejné sféry. Ilustrovala to na vložkách Always, na nichž se již nebude objevovat znak Venuše používaný pro ženy, neboť „…ne všichni menstruující jsou ženy, a ne všechny ženy menstruují“.

„Měla bych nyní pokrokářsky-liberálně manželovi nakoupit vložky, když jsem se dozvěděla, že ne všichni menstruující jsou ženy? Nebo mám zpátečnicky-konzervativně po Gillette zbojkotovat i Always, když jsem se dozvěděla, že vykazuje nulové procento rozumu?“ táže se Šichtařová.

Soudobá společnost se podle ekonomky odvrací od rozumu a propadá „emotivním ideologiím“, klasickým příkladem tohoto stavu je genderismus.

„Naivní by byl, kdo by si myslel, že genderové šílenství zachvátilo jen západní svět,“ píše Šichtařová a poukázala na případ, kdy společnost z Rožnova pod Radhoštěm dostala pokutu 10 tisíc korun za diskriminační inzerát, z něhož vyplývalo, že firma hledá na pozici účetní ženu. „Zdá se tedy, že i český trh práce odstartoval v rámci genderové modly velké změny,“ dodala.

Mzdová nerovnost mezi muži a ženami

Markéta Šichtařová se ve svém textu věnovala i dlouhodobě palčivému tématu rozdílu v platech mezi muži a ženami. Ta je podle jejího názoru přirozená. Ekonomka uvádí příklady profesí, kde se více platí mužům, a následně uvádí příklady toho, kde se více platí ženám.

„Mzdová nerovnost mužů a žen je totiž přirozená. Neplatí však u všech profesí stejně, někde je převrácena naruby. Například některé segmenty hereček a modelek jsou lépe honorovány než muži. Nevím o tom, že by se těchto mužů někdo zastával. Bere se to jako přirozený vývoj,“ myslí si vlivná česká ekonomka a dodává: “Faktem je, že to, že jsem ženská, se už několikrát stalo „kvalifikací“ k tomu, aby po mně někdo něco na poli businessu chtěl. Typicky přednášky nebo pozvání do různých médií. Má vrozená exemplární lenost mi vždy velela pokusit se místo sebe nastrčit kolegu či manžela; ale bylo mi řečeno, že „potřebují ženskou“. A nepochybuji, že jsou profese, kde by to fungovalo zase obráceně, jenom jsem se s nimi zatím míjela.“

Šichtařová poukazuje na skutečnost, že ženy by nikdo nezaměstnával, pokud by za stejné peníze přinášeli menší výsledky.

„Z ekonomického pohledu je totiž „nerovnost“ mužů a žen logický nesmysl. Pokud by ženy nabízely stejný výsledek za méně peněz, nikdo by muže nezaměstnal. Koupíte si snad kuchyňského robota, který je ve všech ohledech stejný jako jeho konkurence, vypadá stejně dobře, má stejnou výdrž, pouze je dražší? Ne? A tím jsme si už vlastně odpověděli, jak je to na trhu práce,“ zmínila.

Ekonomka trvá na tom, že ženy diskriminovány nejsou. Podle jejího názoru se jedná o jednotlivé případy, které jsou kompenzovány zase tím, že v jiných případech jsou diskriminováni zase muži. To udržuje rovnováhu, dodává.

„To, že má žena stejné vzdělání jako muž, ještě neznamená, že si z pohledu zaměstnavatele zaslouží stejnou odměnu. Ani dva muži se stejným vzděláním nemají obvykle stejnou mzdu. Někdy se stane, že i člověk s nižším vzděláním přináší vyšší přidanou hodnotu pro zaměstnavatele. Tak to prostě je. A pokud je například stejně vzdělaná žena ochotná strávit v práci třeba míň přesčasových hodin než muž, pak přináší zaměstnavateli menší hodnotu, takže si z jeho pohledu zaslouží menší plat,“ myslí si a pokračuje: „Ne, ženy jako pohlaví diskriminovány nejsou. Nebo přesněji řečeno – pokud v některých jednotlivých případech jsou, pak v jiných jednotlivých případech jsou diskriminováni zase muži, takže těžiště se nevychyluje. Diskriminována je však drtivá většina lidí na úkor té menšiny, která se rozhodla udělat si z genderových témat byznys. Která se rozhodla na zbytečná a umělá témata, po kterých by normálně neštěkl pes, čerpat veřejné peníze, které odvedli na daních a předtím vydělali svou produktivní prací podnikatelé, živnostníci i zaměstnanci.“

Šichtařová o Evropě

Markéta Šichtařová se uprostřed měsíce června vyjádřila k hospodářské síle Evropy. Podle jejích slov je evropská ekonomika v takovém stavu, že by si ji Čína klidně mohla koupit.

„Čína by se mohla velice brzy pokusit ekonomicky ‚kolonizovat’ právě i Evropu. Evropa je slabá. Zaostává, stagnuje a ekonomicky rozhodně nemá na to, aby se s Čínou poměřovala,“ řekla.

Ekonomka tvrdí, že jeden z problémů Evropy se zakládá na tom, že se státy EU snaží jakýkoli technologický pokrok pozastavit. Jako příklad uvedla Německo s jeho snahou o likvidaci dieselových motorů.