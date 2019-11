Gazprom naplnil obě linky Tureckého proudu plynem

Zdůrazňuje se, že jsou dokončovány závěrečné práce před uvedením potrubí do provozu. Podle plánu by k tomu mělo dojít do konce roku.

„Obě linky jsou naplněny plynem, počínaje pobřežními objekty u Anapy až po přijímací terminál, který se nachází u městečka Kıyıköy na tureckém pobřeží,“ uvádí Gazprom.

K zahájení provozu je připravena kompresorová stanice Russkaja a pobřežní úsek na území Ruska.

Jsou také dokončovány závěrečné práce na přijímacím terminálu v Turecku.

Dvě linky plynovodu Turecký proud mají podle projektu kapacitu až 15,75 miliard krychlových metrů. První bude dodávat ruský plyn tureckým spotřebitelům, druhá do zemí jižní a východní Evropy.

Turecký proud je pro Evropu výhodný

Dříve v Turecku vysvětlili, proč bude plyn z Tureckého proudu pro Evropu výhodný. Členka prezidentského úřadu Turecka pro bezpečnost a zahraničí politiku Nursin Atesoglu Guney uvedla, že ve srovnání s americkými nabídkami je ruský plyn velmi levný, a proto je pro evropské spotřebitele plynovod Turecký proud výhodnější.

„Ruský plyn je velmi levný. Američané se rozhodli dodávat svůj břidlicový plyn cestou zkapalněného zemního plynu, zároveň už ho přivezli do některých evropských států, ale je to drahé,“ uvedla Guney.

Označila také plynovod Turecký proud za nejdůležitější strategický projekt, jaký byl kdy podepsán mezi Ruskem a Tureckem. Je také stoprocentně přesvědčena, že bude fungovat.

„Tato ohromná síť ruského potrubí již existuje. Její přítomnost dělá ekonomicky odůvodněné výpočty rentability pro Evropany, kteří přijímají rozhodnutí o ruském plynu a upřednostňují ho,“ poznamenala Guney.

Spojení nadzemní a podvodní části Tureckého proudu

V březnu tohoto roku bylo informováno, že v Turecku svařili spoj, jenž spojuje nadzemní část s podvodní částí plynovodu Turecký proud. Během této technické operace se obě dosud separátní části plynovodu spojují v celistvý systém. Šev sváru byl speciálně prověřen na těsnost.

Turecký proud je plynovod, který směřuje přes Černé moře z Ruska na hranice s Tureckem a okolními zeměmi. První větev plynovodu je určena pro Turecký trh. Druhá větev bude mít za úkol zásobovat plynem země jižní Evropy. Výkonnost každé větve bude více než 15 miliard kubických metrů plynu ročně.