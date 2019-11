Írán očekává od Ruska půjčku ve výši dvou miliard dolarů, uvedl ruský ministr energetiky

Írán očekává od Ruské federace půjčku ve výši dvou miliard dolarů na realizaci řady projektů, přičemž při zohlednění dřívějších rozhodnutí by celková půjčka mohla činit zhruba pět miliard dolarů. Řekl to dnes novinářům ruský ministr energetiky Alexandr Novak.

„Opravdu přišli s řadou projektů… potřebují rozpočtové a vládní půjčky. Ministerstvo financí RF tuto otázku zvažuje, můžete se obrátit na ministerstvo financí," řekl Novak, který je také spolupředsedou rusko-íránské mezivládní komise.

„Přibližně dvě miliardy dolarů, pět miliard - to zohledňuje předchozí rozhodnutí. Říkají, že jim bylo v roce 2015 přislíbeno celkem pět miliard dolarů… Žádají, abychom to dotáhli do pěti miliard dolarů,“ řekl Novak.

„Je tam výstavba tepelných elektráren, vodních elektráren, železnice, dodávek vozů metra,“ vysvětlil Novak, když komentoval otázku, na které projekty chce Írán využít úvěrové prostředky.

Elektrárna Sirik a železnice Incheburon-Garmsar

16. září íránský ministr energetiky Reza Ardakanian oznámil, že mezi ministerstvy financí jeho země a Ruska byly upřesněny formality týkající se půjčky ve výši 1,2 miliardy dolarů.

Dodal, že Teherán použije tyto peníze na vybudování elektrárny Sirik v jižním Íránu a stavební práce začnou již za dva měsíce.

Oznámení bylo učiněno necelý měsíc po cestě iránského ministra do Moskvy, aby prodiskutoval energetické otázky s ruskými úřady.

Během cesty Ardakanian uvedl, že očekávaná ruská půjčka pro elektrárnu Sirik bude brzy poskytnuta.

Dodal, že Írán také využije ruské finanční prostředky na významný železniční projekt spojující Incheburon na severovýchodě s Garmsarem, který se nachází jihovýchodně od Teheránu.

Íránský madžlis v únoru schválil rozhodnutí získat půjčku od Ruska. Změny zákona o rozpočtu zahrnovaly ruské peníze do seznamu zdrojů státních příjmů za fiskální rok, který začal 21. března (1398 v perském kalendáři).