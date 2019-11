Kreml: Lídři Ruska a Číny spustí plynovod Síla Sibiře asi 2. prosince

Zprávy o tom, že lídři obou států plánují v prosinci spuštění východní trasy plynovodu pro dodávky do Číny, byly zveřejněny již dříve.

„Připravuje se ‚televizní most‘, dohodli se na tom Putin a Si na schůzce v Brazílii. Skutečně to připravujeme,“ sdělil Peskov novinářům.

„Je to možné. Zřejmě 2. prosince,“ upřesnil v odpovědi na otázku o datu schůzky na dálku.

Gazprom a čínská společnost CNPC podepsaly v květnu 2014 smlouvu na dodávky ruského plynu do Číny východní linkou. Smlouva byla uzavřena na dobu 30 let a stanoví dodávky Číně 38 miliard kubíků ruského plynu ročně plynovodem Síla Sibiře . Koncem října ukončil Gazprom zaplnění plynovodu Síla Sibiře plynem. Linka je připravena na zahájení dodávek plynu do Číny, Gazprom zahájení plánuje v prosinci.

Ke spuštění plynovodu tak dojde s předstihem. Jeho spuštění se původně plánovalo na 20. prosince. V roce 2020 se plánuje do Číny dodat 5 miliard metrů krychlových plynu a v dalším roce export bude činit 10 miliard krychlových. Mezi roky 2022 a 2023 dojde k nárůstu na plánovanou kapacitu.

Největším odběratelem zemního plynu z Ruska je Evropa, kam Gazprom loni dodal přes 200 miliard metrů krychlových plynu. Do zemí bývalého Sovětského svazu Gazprom exportoval 38 miliard metrů krychlových. Gazprom rovněž proniká i na trh se zkapalněným zemním plynem (LNG). Loni celkem exportoval 5,18 miliardy metrů krychlových (neboli 3,88 milionu tun), a to především do Indie, Japonska a Číny. Dalším exportérem ruského LNG je společnost Novatek, která loni vyvezla 6 miliard metrů krychlových plynu (neboli 4 miliony tun). Podle ruských zákonů má společnost Gazprom monopol na export zemního plynu prostřednictvím potrubí.

Čína je po Spojených státech a Rusku třetím největším spotřebitelem zemního plynu na světě. Loni celková spotřeba činila 283 miliard metrů krychlových. Z toho dovezla přes 121 miliard metrů krychlových, což představuje meziroční nárůst o 31 %. Čína se tak stala největším importérem zemního plynu na světě. Největšími čínskými dodavateli jsou dnes Turkmenistán (33,3 miliardy metrů krychlových ročně), Austrálie (32,1 miliardy metrů krychlových ročně) a Katar (12,7 miliard metrů krychlových ročně).