Stavbaři větve Tureckého proudu v Srbsku stanovili rekord

Spojovací plynovod na území Srbska z Bulharska do Maďarska, jímž se má dodávat plyn z Tureckého proudu, stanovil evropský rekord rychlosti a složitosti při ražení pod Dunajem, oznámili stavbaři.

V současné době se staví na území Srbska plynovod od hranice s Bulharskem do Maďarska, jímž se má dodávat plyn z Tureckého proudu. Jde o úsek dlouhý 402 kilometrů kapacitou 12,87 miliardy krychlových metrů na vstupu a asi 10 miliard na výstupu. Generálním objednavatelem je společnost Gastrans. Jeden z nejsložitějších úseků prochází pod Dunajem v okolí města Smederevo 50 kilometrů jihovýchodně od Bělehradu.

„Největší a nejvýznamnější je část pod řeku Dunaj dlouhý 1 402 metrů… Byly určité problémy v souvislosti se složitou geologií pod Dunajem, byly tam uhelné vrstvy, ale nehledě na to byl průkop ukončen v průběhu 32 dní, práce probíhala v normálním režimu, a to je rekord,“ řekl ruským novinářům náčelník výrobní a technické správy Jevgenij Ulrich.

„Tento průkop pod řeku Dunaj je třetí největší ve světě. První byl postaven na Novém Zélandu, druhý v USA a třetí tady, přičemž ten náš je prvním podobným průkopem v Evropě. Tento evropský rekord výstavby průkopů pod vodními překážkami metodou direct pipe (prostrkáváním předem svařeného potrubí přes proražené mikrotunely),“ zdůraznil Ulrich.

Průměr magistrálního plynovodu pod Dunajem činí asi 1,2 metru, pro ochranu potrubí při prostrkávání bylo pokryto zvláštním velmi pevným materiálem. Ředitel stavby dodal, že potrubí na jiných úsecích plynovodu přetíná třikrát řeku Velkou Moravu a také Timis, Tisu, menší potoky a kanály.

Turecký proud v Srbsku

Ministr hornictví a energetiky Srbska Aleksandr Antić v listopadu Sputniku oznámil, že v roce 2020 bude dostavěna kompresorová stanice pro přívod plynu z Tureckého proudu do Maďarska, výstavba srbské větve plynovodu probíhá podle plánu a bude ukončena v tomto roce. Infrastruktura v Bulharsku pro příjem plynu z Tureckého proudu má být postavena v první polovině roku 2020.

Srbský prezident Aleksandr Vučić dříve prohlásil, že Srbsko bude zvyšovat objemy nákupu plynu v Rusku a za podpory Gazpromu rozšíří také podzemní plynojem Banatský dvůr.

Projekt Turecký proud předpokládá výstavbu plynovodu z dvou větví, každá o kapacitě 15,75 miliard metrů krychlových, na moři. První nitka je určena pro dodávky ruského plynu tureckým spotřebitelům a druhá pro zásobování plynem zemí jižní a jihovýchodní Evropy. Uvedení Tureckého proudu do provozu se plánuje do konce roku 2019. Gazprom 19. listopadu oznámil, že přípravy na uvedení plynovodu do provozu jsou v závěrečné etapě a že obě nitky Tureckého proudu jsou naplněny plynem.