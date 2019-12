V německém Spolkovém sněmu slibují odpověď na sankce USA proti plynovodu Nord Stream 2

„Američanů se netýká to, jak formujeme naši energetickou politiku. V této souvislosti jsou sankce, jimiž vyhrožují, naprosto nepřípustné. Spolková vláda se tomu musí bránit. Mají-li sankce zabránit provozu plynovodu, musíme se zamyslet o protiopatřeních,“ prohlásil Ernst.

Dodal, že jako protiopatření „by bylo možné zvýšit cla na dovážený americký plyn těžený frakováním“.

Pozice Ukrajiny v otázce plynovodu Nord Stream 2

Ernst rovněž prohlásil, že pozice Kyjeva vůči Nord Stream 2 zpochybňuje poskytnutí pomoci ze strany Evropské unie, podpora Ukrajinou pozice USA vůči plynovodu je nepřijatelná.

„Země, která dostala a dostává i nadále velkou politickou a finanční pomoc od EU, a podporuje zároveň exteritoriální sankce USA, které podkopávají naši energetickou politiku, zpochybňuje tuto pomoc,“ prohlásil.

Nord Stream 2

Kongres USA plánuje zastavit realizaci projektu plynovodu Nord Stream 2 prostřednictvím zákona o národní obraně na rok 2020, prohlásil dříve předseda senátního výboru pro zahraniční věci Jim Risch v rozhovoru pro Defense News. Podle jeho slov byl návrh zákona doplněn sankcemi vůči společnostem, které se projektu účastní. Risch zároveň podotkl, že Sněmovna reprezentantů a Senát nedosáhly zatím definitivní shody v tomto návrhu zákona.

Projekt Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou linek plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard krychlových metrů plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Měl být dokončen v roce 2019. Plynovod povede přes územní vody nebo výlučné ekonomické zóny Ruska, Finska, Švédska, Dánska a Německa. Proti Nord Stream 2 aktivně vystupuje Ukrajina , která se obává ztráty zisků z tranzitu ruského plynu, a řada evropských zemí včetně Polska, Lotyšska a Litvy a také USA, které prosazují v EU svůj zkapalněný zemní plyn. Označují projekt za politický a ohrožující energetickou bezpečnost Evropy. Ruská strana nejednou prohlásila, že projekt plynovodu Nord Stream 2 je čistě komerční a konkurenční, a poukázala na to, že nepředpokládá zastavení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu do EU.