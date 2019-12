Americké ekonomice byla předpovězena apokalypsa

Podle něj se investoři v současné situaci pojistí proti „možné apokalypse ve volbách“. Odborník poukázal na to, že by to mohl být „extrémně nestabilní výsledek hlasování“. V současnosti je trh mimo jiné znepokojen tím, že po volbách se obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou jen zhorší.

Emanuel řekl, že není jasné, jaké podle investorů budou výsledky voleb. „Levice i pravice je znepokojena s nestabilitou volebních výsledků,“ dodal stratég.

Podle něj ti, kdo se obávají méně přátelského obchodního prostředí, by se mohli pojistit proti demokratovi, jako je senátorka Elizabeth Warrenová nebo senátor Bernie Sanders. Na druhé straně by se investoři mohli obávat, že obchodní válka prezidenta Donalda Trumpa s Čínou bude pokračovat a bude se po volbách zhoršovat.

Emanuel řekl, že kdyby zajišťovací operace proběhly měsíc před volbami, nebylo by to neobvyklé. „Ale když oceňujete možnosti na rok, je tato volatilita velká věc,“ komentoval.

Stratég charakterizuje tuto situaci jako „bezprecedentní obavy“ ze strany investorů. Řekl, že S&P 500 je na historické úrovni během volebního období.

Emanuel a další analytici říkají, že investoři sází na volby v tomto prezidentském cyklu dříve než v minulých letech.

Současná ekonomická situace

Emanuel uvedl, že v nadcházejícím roce očekává 10% nárůst v S&P 500 a má cíl 3 450.

Po uzavření dražeb 9. prosince index SP500 ztratil 9,92 bodu (na 3135,96), Dow Jones klesl o 105,46 bodu na 27 909,60.

Dříve v prosinci americký prezident Donald Trump zpochybnil podepsání obchodní dohody s Čínou. To vedlo k prudkému zhroucení akciových indexů. Například v úterý 3. prosince se termínové obchody Dow Jonesova indexu propadly o více než 250 bodů.

Dříve experti Bloomberg v souvislosti s vleklou obchodní válkou mezi Spojenými státy a Čínou vypočetli, že riziko recese v americkém hospodářství v příštích 12 měsících je 27 procent.