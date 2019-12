Šéfka Evropské komise ostře zkritizovala sankce proti plynovodu Nord stream 2

„Evropská komise je kategoricky proti zavedení sankcí vůči evropským společnostem, které se účastní projektu v souladu s právními normami,“ cituje magazín slova předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové.

Sankce proti plynovodu Nord stream 2

Americký prezident Donald Trump podepsal dne 20. prosince obranný rozpočet na rok 2020, který mimo jiné předpokládá také sankce proti plynovodům Nord stream 2 a Turecký proud. Spojené státy požadovaly, aby společnosti, které mají na starosti pokládku potrubí, okamžitě práce zastavily. Učinila tak například společnost Allseas, která se pokládkou potrubí plynovodu Nord stream 2 zabývá.

Ministerstvo energetiky RF očekává, že plynovod Nord stream 2 bude uveden do provozu do konce roku 2020. Již dříve to novinářům sdělil šéf ruského energetického resortu Alexandr Novak.

Stavba plynovodu

Nord Stream 2 počítá s položením dvou linek plynovodu od ruského pobřeží přes Baltské moře k Německu. Projde také přes teritoriální a výhradní ekonomické zóny Finska, Švédska a Dánska.

Proti plynovodu vystupuje Ukrajina, která se bojí, že přijde o svoji roli dopravce ruského plynu , ale také Polsko, Litva a Lotyšsko, země, které projekt považují za politický. Stavbu také kritizují USA, které se snaží aktivně na území Evropy prolobovat svůj zkapalněný zemní plyn (LNG).

Podporu stavby plynovodu opakovaně vyslovovala německá vláda a rakouská vláda. Trvaly na tom, že projekt upevní evropskou energetickou bezpečnost a zdůrazňovaly spolehlivost Ruska jako energetického dodavatele.

V Moskvě opakovaně prohlašovali, že Nord Stream 2 je absolutně komerční a konkurenční projekt. Jak dříve říkal ruský prezident Vladimir Putin, stavba plynovodu nepředpokládá zastavení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu.