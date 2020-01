Volný o Nord Stream 2 narovinu: Německo bude mít ruský plyn, Rusko miliardy eur a hloupější z EU protiruské sankce

Asi tak.

Německo chce ruský plyn, tak ho bude mít.

Rusko chce STOVKY německých miliard EUR nejen na nákup zlata a tak je bude mít.

No a ti hloupější z EU budou mít protiruské sankce a připlatí si na "německý" plyn, ať si má Rusko za co to zlato nakoupit.