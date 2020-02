V Praze vznikne burza kryptoměn. Je na čase vzít investice do vlastních rukou?

Tradiční peníze známe, to kryptoměna je měna virtuální. V budoucnu snad nahradí současné komerční instituce. Možná, že i centrální banky států se budou muset smířit s nehmotnými penězi a že se dočkáme i odpovídajících legislativních úprav zákonů. Od března v Praze startuje virtuální burza. Více s Kamilem Brejchou, zakladatelem společnosti Dexfin.

Pane Brejcho, jak byste opravdu stručně popsal váš projekt?

Kamil Brejcha: Náš projekt má za cíl umožnit nákup, prodej a směnu virtuálních měn. Máme webové rozhraní, které umožňuje nákup, prodej i správu kryptoměn. Předkládáme vlastní řešení v podobě webové aplikace, dokonce s možností propojení na MetaTrader; napojení na investorům známé rozhraní MetaTraderu, to je právě jedna z funkcionalit, kterou chystáme. Je to smysluplné potud, pokud řada lidí používá MetaTrader. Chystáme však i mobilní aplikaci. Obchodování za pochodu má své výhody (čas jsou peníze, pozn.).

Jaké jsou hlavní odlišnosti, srovnáme-li virtuální burzu s tou klasickou, viz Burzovní palác blízko Kotvy…

Hlavní rozdíly při porovnání s běžnou burzou jsou zhruba tyto: digitální burza je otevřena 24 hodin, 7 dní v týdnu. Jede non-stop. Obchoduje se bez přerušení. Virtuální burza pro digitální měny se nezavírá.

Občas slýcháme, že s pokračující digitalizací se prosazují investiční roboti. Tito roboti na akciovém trhu zaznamenaly problémy. Zřejmě, říkají jedni, vznikly umělé překážky ze strany ČNB…

Ano, na běžné burze problém s roboty byl. Ve virtuální burze stát zatím prostor našich robotů nereguluje. Roboti jako takoví jsou na naší burze nezávislí. Představují nástroj zefektivňující obchodování. Obchodník si „robota“ naprogramuje buď sám, nebo tu jsou služby, které roboty za úplatu poskytnou.

Můžeme tedy říct, že „roboti“ tu jsou jakýmsi softwarem, který zpřehledňuje investování?

Ačkoli jsou “(ro)boti“ na naší službě nezávislí, naší služby se týkají a jsou tu pro klienta. Je to zastřešující termín pro algoritmy software, který usnadňuje běžnému klientovi investice do kryptoměn.

Představte si nějaké editovatelné API rozhraní. Umožňuje vytáhnout z burzy přesně ta data, která potřebujete, uspořádáte si je podle designu, který vám uživatelsky výborně vyhovuje. Investice mají být přehledné. S námi jsou.

Je vytvoření účtu u vás zpoplatněno?

Vytvoření účtu je zcela zdarma, nemáme žádné poplatky, ani vstupní, ani výstupní, ani za správu, resp. za vedení účtu. Jen když se realizuje nákup či prodej, naše burza si v tomto případě bere v řádech desetin procent poplatek. Kdo věci rozumí, rozlišuje zde pojmy „maker“ a „taker“.

Aby klient mohl u vás obchodovat, podřizuje se kodexu pravidel?

Záleží jen na strategii investora. Základní strategie je vytvořit si účet, nakoupit digitální měnu, držet ji v rámci rozhraní, spekulovat na volatilitě. V rámci naší burzy máme produkt – tzn. dexfin token – je to naše interní digitální měna, kterou obchodníci mohou využít na zlevnění poplatků. Můžete si pod tokeny představit burzovní akcie. Pokud by se nedařilo kryptoměně, hodnota tokenu bude v tu chvíli vázána na výkon firmy.

Kdy projekt odstartuje?

V jaké fázi jsme? Před spuštěním. Plánujeme start na konci března. Aktuálně má náš tým 8 lidí. V další fázi budeme mít desítky až stovky zaměstnanců, těch zmíněných 8 náleží do týmového jádra. Máme už ale i externí zaměstnance, jsou z externích firmem, využíváme i služeb třetích stran. Souvisí to s tím, že pracujeme nonstop. Tak proto.

Jak jste zajištěni proti hackerům?

Cokoli je on-line, je napadnutelné. Na bitcoinové burzy byly již evidovány útoky. My si dáváme za cíl v bezpečnost, to za prvé. Pro zabezpečení máme k dispozici poměrně unikátní řešení, je to firemní tajemství…

Jak jste zajištěni pro případ krachu?

Pracujeme na tom, aby byla burza pojištěna do 100 000 000 dolarů. O naši pojistku se stará speciálně vybraná firma. My sami máme samozřejmě licenci na provozování směny digitální měny vs. fiat (zákonné) měny (státem vydané měny). Pokračuje příprava ještě sofistikovanějšího pojištění.

Na jakém webu vás najdeme?

www.dexfin.com

Medailonek: Kamil Brejcha své know-how cizeloval v korporátním sektoru (Telefonica). Má zkušenosti s IT projekty. Provozoval vlastní slevový portál. Nyní pracuje pro firmy v oblasti kryptoměn. Je jedním ze zakladatelů Dexfin, působící na poli digitální burzy. Kamil Brejcha vystudoval BBA na Czech Management Institutu a Online Technology Entreprenurship kurz na Standforské Univerzitě.