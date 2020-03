Americký ekonom předpověděl Rusku vítězství v ropné válce

„Kreml vstoupil do hazardní hry a vsadil na to, že do konce roku nejen zvítězí nad Spojenými státy, ale také obnoví své partnerství se Saúdskou Arábií,“ napsal v článku pro National Interest.

„Rusové přesunuli několik červených linií načrtnutých Ankarou a pak ukázali Turecku, do jaké míry se může (nebo nemůže) spolehnout na Spojené státy a jejich evropské spojence. Poté přijel Erdogan do Moskvy, aby obnovil jednání s Vladimirem Putinem,“ píše Gvosdev.

Autor zdůraznil, že Rusko je připraveno riskovat možnou eskalaci v konfrontaci se Spojenými státy, aby získalo převahu nad Washingtonem, a jako příklad uvádí zhoršení situace v Sýrii

Domnívá se, že neúspěch dohody OPEC+ je způsoben skutečností, že dohoda přestala být pro ruské ropné společnosti výhodná. V reakci na to Saúdská Arábie pohrozila zvýšením těžby, což by podle představ Rijádu mělo umožnit vyvinout nátlak na Moskvu.

„Rusové však mají řadu výhod. Ruský rozpočet ve srovnání se saúdským může být realizován při mnohem nižších cenách ropy. Rusko může zvýšit vývoz prostřednictvím potrubí, ale saúdská ropa bude k zákazníkovi dopravována déle, protože je dodávána tankery. A nejdůležitější je to, že Saúdové chtějí soutěžit s Ruskem o podíl na trhu v Evropě a tam bude dražší vývoz z USA vytlačen,“ řekl Gvosdev.

Navíc v takové trojstranné konfrontaci autor považuje za možné zhoršení vztahů mezi Saúdskou Arábií a Spojenými státy.

„Díky talentovanému týmu ruského ministerstva financí si země vytvořila dobrou finanční rezervu pro strýčka Příhodu, která pomůže dosáhnout těchto cílů. Putin se poučil z Trumpových obchodních válek: buďte připraveni na krátkodobé ztráty, pokud si myslíte, že vaši soupeři budou nuceni se vzdát. Možná se tyto předpoklady v následujících týdnech a měsících potvrdí,“ uzavírá Gvosdev.