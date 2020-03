Na pozadí krize s koronavirem může klesnout i zlato. To ale nevadí

Co si myslíte o prudkém nárůstu ceny zlata a pak jeho poklesu v posledních dnech?

Růst na zlatě trvá již jeden a půl roku a souvisí se změnou trendu po předcházejícím období, kdy zlato stagnovalo prakticky šest let. To se stává a bylo pro to dobré vysvětlení: oživení ekonomiky a růst na akciích po hypotéční krizi. Trend se obrátil na podzim 2018 a zlato začalo výrazně posilovat vlivem odchodu investorů z akcií, nákupy centrálních bank u významných asijských odběratelů. Růst akcií se zastavil až nástupem epidemie koronaviru a následovala korekce akcií průměrně o 20 %. Paradoxně se obrátil i růstový trend zlata. Pokud se ptáte, proč nastal tento vývoj, odpověď je, že to není dosud potvrzeno, ale dá se předpokládat, že to bylo způsobeno výprodeji investičních cenných papírů, jejichž podkladovým aktivem je zlato. Náhlý přebytek nabídky pak zapříčinil pokles v minulých dnech.

Je možné, že prodejní pokyny na burzách natolik ovlivní ceny zlata?

Ano, a už několikrát v historii se tak stalo. Odprodej na burze je rychlý a než se objeví dostatečná poptávka, může být cena krátkodobě ovlivněna. Nikoliv ale dlouhodobě.

Vy preferujete držení zlata ve fyzické podobě nebo spíš ve formě „burzovního“ zlata – tedy certifikátů?

Asi bych měl vysvětlit rozdíl pro investora mezi fyzickým zlatem a zlatem představovaným cennými papíry, jejichž podkladovým aktivem je zlato. Tedy zlato fyzické je takové, které investor sám drží ve svých rukou, je ryzí, obvykle je opatřeno certifikátem pravosti. Má své přednosti i slabiny: jeho kvalita je nepochybná, musí se k investorovi dopravit z rafinerie, musí být bezpečně uloženo, musí se pak dopravit zpět do rafinerie – tedy jsou s ním spojeny určité náklady. Představuje nepochybnou a spolehlivou hodnotu, kterou jako obchodní platidlo oceňovali naši předkové. Zatímco cenné papíry , jejichž podkladovým aktivem je zlato, jsou pouze evidovány na burze, lze je velmi snadno, rychle a s nepatrnými náklady nakoupit i prodat. Nesou s sebou hlavní riziko: cenných papírů, které představují „burzovní“ zlato, je emitováno významně víc, než je na světě obchodovaného zlata. Tedy, pokud by nastalo, že by se všichni majitelé těchto papírů dožadovali svého „zlata“, jejich cena by výrazně poklesla. To se v budoucnu může stát.

A vy tedy preferujete zlato skutečné nebo to „papírové“ – tedy snadno obchodovatelné?

Každý investor si může vybrat, anebo investovat do obou. Investiční cenné papíry se spíš hodí pro krátkodobé držení a pro rychlé obchodování, fyzické zlato je spíš pro dlouhodobé investory. Já sám rozhodně preferuji zlato skutečné – fyzické.

Jak je to s možností odprodat fyzické zlato? Je to snadné a rychlé? Jak je to s poplatky?

Zlato je komodita, která se obchoduje na celém světě prakticky za stejné ceny – uplatňuje se u něho takzvaná cenová arbitráž. U zlata se prakticky vždy můžeme spolehnout, že budeme moci, pokud chceme, nakoupit i prodat jakýkoliv objem zlata. Při obchodování s fyzickým kovem se prakticky nikdy nesetkáme tím, že by na trhu byl nedostatek nebo přebytek zlata – ten, když se objeví, hned ho absorbuje zvýšená nabídka nebo poptávka. To je také další důvod, proč já sám preferuji fyzické zlato.

Jaký předpokládáte další vývoj na trhu se zlatem?

Zlato se vyvíjí často v opačném směru než akcie. Pokud se podaří epidemii koronaviru úspěšně zvládnout a překonat, mohou akcie ztracenou úroveň opět zakrátko dosáhnout. A pak dál překonávat. To by mohlo vést ke stagnaci nebo k dočasnému a mírnému poklesu zlata. Pokud se epidemie dál rozšíří a nepodaří se jí zvládnout, anebo, pokud nastane nějaká další významná globální komplikace, může nastat určitý dominový efekt a může přijít další významná korekcena na akciích – pak se investoři do zlata mohou v souvislosti se zákonitostí těšit na další nárůsty hodnoty jejich majetku.

Vy tedy doporučujete v současné situaci investovat do zlata?

Ano. Určitě. To, že zlato přineslo za poslední období značné zisky, neznamená, že je nebude přinášet i nadále. Pokud nastane úspěšné zvládnutí koronaviru (což si všichni přejeme), nebude, řekněme, nárůst zlata tak výrazný a vyděláme na něm později. Pokud přijde další komplikace v ekonomice – a to se může stát, vyděláme na něm rychle. Obojí je pro investora do zlata dobré.

Jakou máte radu pro všechny, kteří mají své úspory v bankách?

Záleží na tom, v jaké měně. Majitele úspor v českých korunách jistě čeká zvýšená inflace, proti které úroky chrání jen částečně. Úroky se nyní zvedají, obvykle ale nikdy ani nepokryjí inflaci. Mají možnost investovat do dvou jakoby protichůdných nástrojů: do akcií a do zlata. Představte si, že jste majitelem stejné dnešní hodnoty – například miliónu korun a můžete si vybrat, zda chcete akcie nebo zlato. Já bych volil zlato.

Děkuji vám za čtenáře Sputniku za rozhovor.