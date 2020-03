To nejhorší přijde po pandemii? Největší podnikatelé na Slovensku zkritizovali Brusel za nedostatečnou podporu

Největší podnikatelé na Slovensku mají obavy z toho, že nezaměstnanost po skončení pandemie může rapidně narůst. Není možné, aby si stát vzal ještě 50 procent odvodů, kdy firma nechá v této situaci zaměstnance doma. Prohlásil to Klub 500, tedy sdružení největších podnikatelů na Slovensku.

Píše o tom portál Noviny.sk a uvádí se, že stále chybí opatření, která se budou týkat největších zaměstnavatelů na Slovensku. Právě oni jsou totiž páteří slovenské ekonomiky, a když se oni dostanou na kolena, nezaměstnanost po skončení pandemie naroste raketovou rychlostí.

Článek připomíná, že koronavirus by mohl na celém světě připravit o práci až 25 milionů lidí. Ne všichni totiž mohou pracovat z domova, a ne všechny firmy jsou na to připraveny.

„Stát i v současnosti od všech podnikatelů, kteří zastavili, kteří nefungují, malých, středních, velkých, od každého jednoho zaměstnance, z jeho mzdy si bere více než 50 % ve formě daní a odvodů, což není fér,“ uvedl výkonný ředitel klubu 500 Tibor Gregor.

Klub 500, tedy sdružení největších zaměstnavatelů na Slovensku, požaduje například zrušení zvláštního odvodu pro vybrané finanční instituce, aby měly k dispozici prostředky na řešení důsledků epidemie.

Zatím se totiž stále hovoří pouze o pomoci malým a středním podnikům nebo o penězích z Bruselu.

„Brusel, a tedy i nová Evropská komise, velmi promptně reaguje a snaží se řešit situaci. Nebude to za několik hodin, ani dní, ale je na to třeba několik týdnů. V minulosti k tomu bylo třeba několik měsíců až let, než se takové procesy mohly změnit a zrealizovat,“ konstatoval odborník na eurofondy Ján Rudolf.

Redakce upozorňuje na to, že největší zaměstnavatelé však stále nepociťují dostatečnou podporu. Selektivní podpora malých a středních podniků by podle nich vedla právě k jejich krachu.

„Prostě je třeba udělat cokoliv, co bude nutné, stejně jako deklarovala německá vláda, jak deklarovala francouzská vláda, jako deklarovala například britská vláda,“ vyjádřil se analytik J&T banky Stanislav Pánis.

„Nemůžeme říci, že vláda bude vládnout jen malým a středním podnikatelům a na velké se vykašlou. Velcí jsou kostrou každé ekonomiky,“ uvedl l Gregor.

Recese nevyhnutlena?

Na začátku měsíce jsme psali o tom, že stále více ekonomů hovoří o tom, že koronavirus může mít dopady na ekonomiku a slovenské hospodářství tak stáhnout do recese.

Podle serveru ta3 bude mít toto nové onemocnění vliv především na automobilové závody, nicméně ztráty pocítí také obchodníci a podniky v cestovním ruchu. Uvádělo se, že slovenské ekonomice hrozí, že v tomto roce skončí v červených číslech.

Důvodem je šíření nového typu koronaviru a s tím související opatření, která země nařídila. Jedná se například o uzavření škol a školek, mnoho zaměstnanců, kteří museli zůstat doma, a také malou poptávku po produktech vyrobených na Slovensku. Upozornil na to například výkonný ředitel rozpočtové rady Viktor Novisedlák. Podle jeho slov je pravděpodobnost recese asi 90 %.