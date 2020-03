Sloupkař Bloombergu: Saúdské Arábii hrozí „neuvěřitelná krize“

„Nynější cenová válka na ropných trzích jen uspíší nástup okamžiku, kdy bude nestabilní podstata ekonomik zemí Perského zálivu vystavena tvrdé zkoušce,“ píše Fickling.

Jako příklad uvedl situaci s finančními aktivy vlády Saúdské Arábie – zlaté a valutové rezervy centrální banky plus aktiva svrchovaných fondů mínus vládní dluhy. „Ty se snížily a činí pouhou 0,1 % hrubého domácího produktu, a v průběhu čtyř let do roku 2018 činily 50 %,“ připomenul sloupkař.

Podle informace MMF se v průběhu oněch čtyř let snížila čistá hodnota finančních aktiv šesti monarchií Perského zálivu přibližně o půl bilionu USD a činila dva biliony, uvedl Fickling.

„Nebude-li vrcholu poptávky po ropě dosaženo do roku 2040, zbývající částka skončí podle názoru odborníků MMF do roku 2034. A bude-li ropa stát 20 dolarů za barel, dojde k vyčerpání těchto aktiv ještě dříve a státní pokladna těchto zemí bude prázdná už v roce 2027,“ řekl.

Dodal, že podle názoru MMF se v případě, pokud bude cena ropy v rozmezí 50 až 55 USD, zlaté a valutové rezervy Saúdské Arábie sníží už v roce 2024 přibližně na částku pětiměsíčních výdajů na import. Podle jeho slov je podobná varianta dost znepokojivá, protože za pouhých několik měsíců se může království ocitnout v „neuvěřitelné krizi“ a bude se muset vzdát fixního kurzu USD, který podporoval globální obchod s ropou v průběhu života celé generace.

„Monarchie Perského zálivu dokázaly chytit úžasnou vlnu bohatství a udržet se na ní v průběhu poslední poloviny století, avšak každá vlna se nakonec rozbije. Budoucí generace už nikdy neuvidí bohatství, kterého si dnes užívají země Perského zálivu,“ píše v závěru sloupkař.

Podle názoru autora článku vypadá podobná varianta za nynější situace skoro optimisticky. Fickling zdůraznil, že monarchie Perského zálivu potřebují vysoké ceny ropy, aby si zajistily vyváženost rozpočtů. A nehledě na to, že centrální banky zemí tohoto regionu nahromadily částky, které jim pomohou podobnou krizi překonat, nízké ceny ropy mohou přivést k jejich rychlému vyčerpání.

Ceny ropy se snížily od začátku března téměř na polovinu na pozadí zpomalení poptávky na trhu v souvislosti s epidemií koronaviru, a také zrušení dohody OPEC+ a slibů Saúdské Arábie, že podstatně zvýší těžbu – až na 13 milionů barelů denně. Květnové futures na ropu Brent se prodávaly v pátek za cenu 27 až 30 USD za barel.